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СК возбудил уголовное дело факту ДТП в Березовском районе, где погибли пять человек

07.07.2019 20:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело факту ДТП в Березовском районе, где погибли пять человек, водитель задержан, сообщили в СК.

"Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель председателя Следственного комитета Андрей Смаль. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь", - говорится в сообщении СК.

По предварительной информации правоохранителей, в воскресенье  неподалеку от Белоозерска 31-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал.

В машине находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей.  В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали.

"Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя", - проинформировали в СК.

Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ. 

 
 
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело факту ДТП в Березовском районе, где погибли пять человек, водитель задержан, сообщили в СК....
 
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