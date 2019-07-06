СК возбудил уголовное дело факту ДТП в Березовском районе, где погибли пять человек

Источник материала: Интерфакс

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело факту ДТП в Березовском районе, где погибли пять человек, водитель задержан, сообщили в СК.

"Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель председателя Следственного комитета Андрей Смаль. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь", - говорится в сообщении СК.

По предварительной информации правоохранителей, в воскресенье неподалеку от Белоозерска 31-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал.

В машине находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали.

"Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя", - проинформировали в СК.

Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ.