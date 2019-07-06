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Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 8 июля

07.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


30 июня 2019 23:18 5106

Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 8 июля.

Автор: Эдуард Кидяев.

У кого-то вода, а кому-то беда. Подходит к завершению первый этап отключения горячей воды. Продолжался он 14 дней. Часть солигорчан, которой коснулся этот этап, теперь будет с горячей водой. Честно сказать, заждались. Но такие профилактические мероприятия — необходимость. Ведь отключение воды обусловлено проведением плановых ремонтных работ системы водоснабжения.

Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 8 июля

Зато если у одних радость — вода появится, то вторую часть города ожидает отключение воды. Второй этап пройдет с 8 июля по 21 июля. Без горячей воды останутся жители, которые проживают в домах, обслуживаемых МТЭЦ РУП «Минскэнерго»:

(Микрорайоны № 12, 13, 14, 17 и 18)

Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 8 июля

ул. К. Заслонова, дома № 47, 53, 55, 57, 57б, 59, 59б, 61, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 93, 93а, 95;

ул. Молодежная, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 36, 38;

ул. Воскресенская, дома № 2, 4, 6;

ул. Судиловского, дома № 1, 2, 3, 4, 4а, 6а, 8, 9, 11, 13, 15, 19;

ул. Октябрьская, дома № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107, 109, 111, 111а, 113;

ул. Подольская, дома № 4, 6, 8, 12, 18;

ул. Богомолова, дома № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17б, 19, 19а, 20, 22, 24;

ул. Б. Шахтеров, дома № 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28;

ул. Ковалева, дома № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 23.

Не стоит печалиться, две недели пролетят быстро.

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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30 июня 2019 23:18 5106 Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует...
 
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