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Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 8 июля
07.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
30 июня 2019 23:18 5106
Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 8 июля.
У кого-то вода, а кому-то беда. Подходит к завершению первый этап отключения горячей воды. Продолжался он 14 дней. Часть солигорчан, которой коснулся этот этап, теперь будет с горячей водой. Честно сказать, заждались. Но такие профилактические мероприятия — необходимость. Ведь отключение воды обусловлено проведением плановых ремонтных работ системы водоснабжения.
Зато если у одних радость — вода появится, то вторую часть города ожидает отключение воды. Второй этап пройдет с 8 июля по 21 июля. Без горячей воды останутся жители, которые проживают в домах, обслуживаемых МТЭЦ РУП «Минскэнерго»:
ул. К. Заслонова, дома № 47, 53, 55, 57, 57б, 59, 59б, 61, 63, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 93, 93а, 95;
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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30 июня 2019 23:18 5106 Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует...
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