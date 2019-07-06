Второй этап сезонного отключения горячей воды стартует в Солигорске с 8 июля.

У кого-то вода, а кому-то беда. Подходит к завершению первый этап отключения горячей воды. Продолжался он 14 дней. Часть солигорчан, которой коснулся этот этап, теперь будет с горячей водой. Честно сказать, заждались. Но такие профилактические мероприятия — необходимость. Ведь отключение воды обусловлено проведением плановых ремонтных работ системы водоснабжения.