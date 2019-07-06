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Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

07.07.2019 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День Независимости – без сомнения, главный государственный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе его отметила вся страна. В 2019 году вместе с важнейшей для нас всех датой – 75-летием освобождения Беларуси от фашистской навалы.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

В больших городах и на малых родинах – каждый в нашей стране в этот день вспомнил о том, что нельзя забыть. О том великом пути к Победе и тех великих людях, которым мы обязаны жизнью.

3 июля 1944-го Минск был свободен. И нет другой такой даты в нашей истории, которая бы лучше подходила под празднование Дня Независимости. Война – это страшно. Но еще страшнее – несвобода. Потому они погибали, но не сдавались. И потому мы должны помнить. И сделать все, чтобы та война была последней на нашей земле.

Корреспондент Екатерина Жилянина – о Дне Независимости под мирным небом.

Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Видеоверсия

Накануне главного государственного праздника – торжественное собрание во Дворце Независимости. Одна из традиций суверенной Беларуси.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Ветераны на этом празднике – главные гости, им страна обязана своей сегодняшней свободой. И ключевые для государства фигуры – те, кто строит будущее страны. Президент в своем выступлении отмечает: испытания, через которые в военные годы прошел наш народ, проявили несгибаемый белорусский характер, выковали национальную ментальность. А ведь могли поставить точку в истории свободной страны.

«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Говоря о подвиге, о долге перед родиной, Александр Лукашенко не обходит стороной актуальную тему. Высказывается о спорах вокруг нового закона о службе в армии. Президент уверен: Родину должны защищать все.

«Родину, Отечество должны защищать все». Президент Беларуси прокомментировал полемику вокруг нового закона о службе в армии

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Армией своей и военной мощью страна вправе гордиться. Парад 3 июля в этом году отложили на вечер. Но с самого утра к монументам и памятным местам продолжали нести цветы.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Ровно 75 лет назад в этот день Минск освободили от захватчиков и оккупантов. Белорусы вспоминали героев, склонивших головы во имя мира на родной земле.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

А потом отмечали Победу, праздновали по всей стране. Ведь события 3 июля, по сути, стали переломным моментом в истории Беларуси.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

И вот расчеты готовы к старту. К месту парада прибыл главнокомандующий Вооруженных Сил. Александр Лукашенко в своем выступлении еще раз подчеркнул: боеспособность мы укрепляем исключительно для того, чтобы обеспечить мир на своей земле. И еще мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе.

Александр Лукашенко:  Все сегодня воюют против всех  

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Сам парад начался с представления в воздухе: высший пилотаж в исполнении авиаторов. Боевые самолеты и вертолеты, причем не только из Беларуси.

Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Фотофакт

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Россияне привезли на парад свои Ми-8 и боевые – разведывательные Ка-52. Эти воздушные машины нового образца называют «аллигаторами». И, конечно, пролетели над трибунами истребители. Кстати, в этом году в параде приняли участие представители восьми государств: кроме России, еще Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Механизированные колонны на 70 % в 2019 году состояли из новинок и модернизированных образцов. Все самое передовое: боевые роботы, наземные и воздушные машины с дистанционным управлением. Конечно, не обошлось без классики. Открыл парад, кстати, по традиции танк Т-34. Показали и пожалуй самую заметную новинку последних лет – нашу реактивную систему залпового огня «Полонез». Всего 280 единиц техники.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

5 тысяч военнослужащих чеканили шаг в пеших расчетах. В 2018 году дебютировавшие на параде женщины в нынешнем году представительство увеличили. К представительницам Вооруженных Сил присоединились сотрудницы МВД. И, кстати, на этом параде у девушек была специальная обувь. Чтобы туфельки не теряли.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Впервые в параде знамен пронесли партизанские. И это тоже особенность нынешнего парада. Борьба за свободу страны велась, что называется, на всех фронтах: и в тылу, и на передовой, и в партизанских лесах белорусы вносили вклад в будущую независимость страны.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

О героизме, о красоте человеческого подвига зрителям в своей постановке рассказали артисты. Они завершили парад театрализованным эпизодом.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Музыкальную тему продолжили белорусы по всей стране, исполнив вместе национальный гимн. Это кульминация Дня Независимости.

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Как Беларусь отпраздновала День Независимости? Репортаж СТВ

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. День Независимости – без сомнения, главный государственный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе его отметила вся страна. В...
 
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