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Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

07.07.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздничная неделя продолжилась в выходные – Александрия собрала друзей. На любимый народный праздник – Купалье – на берег Днепра съехались более 80 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый регион нашей страны представил свой самый узнаваемый фестивальный проект. А в гала-концерте приняли участие все самое популярные белорусские артисты и гости из России.

Наш корреспондент Алена Сырова не первый раз приезжает из Александрии еще более одухотворенной, чем прежде. И с радостью готова делиться своими эмоциями.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Полноводный, широкий и быстрый Днепр, длинною в 2 тысячи километров, по оба берега своими водами тысячи лет назад связал три славянских народа: Россия, Беларусь и Украина, а еще наши соседи. У нас общие истоки, ценности и традиции, которые мы пронесли сквозь века. Но ничто не объединяет так, как совместные праздники – это наши предки точно знали. И в самую волшебную ночь в году отмечали Купалье.

10 лет назад глава белорусского государства поддержал идею – бок о бок, невзирая на разные периоды в отношениях, собирать в июле братские народы и их друзей в нашей Александрии.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Мы потянулись к своим корням… И если вам кажется, что о культуре Беларуси вы знаете если не все, то многое – ошибаетесь. В Александрии в этом можно легко убедиться – на каждом шагу строгают, ткут, плетут в самых разных техниках, но, самое главное, учат других.

Вот, например Василий Павлович плетет корзинки, но не из привычной нам лозы, а из забытой сосновой нити, как издревле делали в окрестностях Городка.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Василий Симонкович, народный мастер (Беларусь):
Гэта стужка з сасновага кораня. Яна мяккая, не ламаецца. Такі матэрыял падатлівы, ён яшчэ лепей, чым лаза. Людзі цікавяцца, і гэта прыемна.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Праздник просто супер! Каждый год ждем этого праздника с нетерпением. Потому что можно себя проявить, показать свое творчество, свою работу.

Купалье столетиями праздновали в разгар лета, прославляя главные стихии – огонь, воду и землю – прося у них заступничества. В тот момент, когда, по легенде, реки светятся, в них плавают русалки, рядом ходят духи, а звери и птицы понимают человеческую речь, солнце на рассвете играет. В эту ночь было принято заготавливать травы. Наши предки верили, что, собранные в это время, они обладают особой магической силой.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Оксана Куденкова, директор клубной системы Шкловского района:
Кукла эта символизировала богатство и достаток, потому что она включала в себя очень много трав и растений. Сюда плели колосья – к хорошему урожаю. Сюда плели цветы – к благополучию. Сюда брали кукурузу, чтобы всегда скот был сыт.

Утром на росе вот такую дзяжку, где мешали хлеб наши предки, выносили и мыли ее ранним утром в реке, потом ставили около этой куклы. И тогда урожай хлеба был очень большой.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Вообще к символам и оберегам на наших, славянских землях особое отношение. Белые рубахи с замысловатым узором носят и в России, и в Украине, и в Беларуси. Мы облачаемся в вышиванки по праздникам, чтобы сильнее ощутить свою принадлежность именно к этому краю. Схожие по сути, различия у нас все же есть – в цветах нитей, орнаментах. Гости Александрии могли в этом убедиться. Украинцы привезли, пожалуй, самую большую коллекцию народной одежды.

«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Русская керамика, украшения из литовского янтаря, шотландские бои, рыцари в доспехах. Александрия собирает друзей разного возраста, и чтобы всем было интересно, в этнокартинку вписываются современные аттракционы, цирк и даже лазертаг.

И, конечно, все оттенки вкуса славянской кухни. На ярмарке можно было найти даже колбасу из зубра, всевозможные вариации блюд из картофеля, мед, соленья, варенья – все с национальным колоритом.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Но не хлебом единым (его, кстати, на местном хлебокомбинате к празднику выпекли целых 30 тонн), а еще и умением зарабатывать схожи гости Александрии.

Мы любим и умеем работать на земле, у нас для этого есть и своя техника – у входа гостей встречали самые разные белорусы – речь о тракторах. А чуть поодаль Илья Холупин – будущий механизатор – показывал мастер-класс ювелирного управления этой машиной, способной, как выяснилось, даже вышивать.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Илья Холупин, студент 3 курса Могилевского агролесотехнического колледжа:
Мне эта профессия нравится, мне нравится это дело, увлекаюсь этим. Показываю, на что мы способны: не то, что мы можем только пахать, убирать урожай, а можем даже показывать такие представления.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Кстати, все это происходит под живой аккомпанемент: на площадке сразу несколько сцен – и это только организованных. А сколько было спонтанных выступлений на улицах торгового городка!?

В Александрию приехали почти 100 тысяч гостей. И каждый из них помогал создавать атмосферу праздника. Игры и гадания – куда же без них на Купалье? Кстати, многие для себя открывали новые, как оказалось, хорошо забытые старые развлечения.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Но, конечно, визитная карточка ночи на Ивана Купала – это костер, через него юноши и девушки прыгали, по древнему поверью, очищая себя от всего дурного. В 2019 году на берегу реки огонь тоже был, правда, чуть позже – ночью, а вот наловчиться можно было еще в светлое время.

И, конечно, куда без венков? Все гостьи праздника приобретали, а кто-то и сам плел этот женственный аксессуар. Благо, умелицы были на каждом шагу.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Алена Сырова, корреспондент:
Пожалуй, одна из самых ярких купальских традиций не теряет своей актуальности даже через столетия. В ночь на Ивана Купалу девушки непременно спускают венки на воду. И от того, в каком направлении он поплывет, и зависит, как скоро и где девушка встретит свою судьбу.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Кстати, если трактовки такого гадания могут быть разными, то в плетении венка есть каноны. Так, травы и цветы должны быть свежесобранными, а в основе обязательно – папоротник.

На языке птиц можно говорить и каждый день. Для этого в наших культурах есть свистульки. Мастер из Латвии в Александрии их продал несколько сотен.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Морис Дукевич, народный мастер (Латвия):
По древним традициями, делали уточек. Традиция началась, когда весной надо было созвать хороших птиц.

Конечно, ничто не объединяет лучше, чем музыка. По традиции, купальскую ночь в Александрии предваряет гала-концерт. Важно, чтобы все гости, независимо от национальности и языка, понимали друг друга. Президент Беларуси, по праву хозяина, приветствует на трех языках.

Александр Лукашенко: праздник «Купалье» стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

В основу праздничного концерта легли песни из альбома молодых авторов – Юлии Быковой и Евгения Олейника, лауреатов премии «За духовное возрождение» . Все они о малой родине, которая непременно есть у каждого. Конечно, для многих в зале это сама Александрия, в том числе и для главы государства, тем трепетнее звучали и отзывались слова, сказанные в тот вечер со сцены.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я многих молодых людей знаю, они здесь присутствуют, многих людей, которые родились в больших городах. И когда мы говорим: «Малая родина», как-то, наверное, Минск трудно ассоциировать с малой родиной. Это, конечно же, их малая родина, если они там родились. Но она слишком большая – под 2 миллиона человек. И я всем говорю: вот пусть моя малая родина будет вашей малой родиной. И все, кто сюда приехал сегодня и озабочен, где его малая родина, может, кто-то не знает, считайте, что здесь ваша малая родина. И если вы будете ежегодно приезжать на эту нашу с вами малую родину, она будет вас любить так же, как меня.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Это наши ценности и истины, которые мы уяснили за многолетнюю историю, сберегли и сейчас оберегаем. То, что их разделяют еще и близкие белорусам народы, большое счастье. Объединять, примирять и не разделять на своих и чужих – вот что умеет белорусская земля. Как доказательство – дуэты сразу на двух языках.

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Праздничная неделя продолжилась в выходные – Александрия собрала друзей. На любимый народный праздник – Купалье – на берег Днепра съехались...
 
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