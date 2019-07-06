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Неожиданный дуэт этого лета. Тина Кароль спела с Юлией Быковой на родине Президента Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Объединять, примирять и не разделять на своих и чужих – вот что умеет белорусская земля. Как доказательство – дуэты сразу на двух языках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тина Кароль – народная артистка Украины, в Александрии пела и в 2018 году. Судя по тому, что вернулась, этот уголок Беларуси для нее стал еще одним домом.
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Новости Беларуси. Объединять, примирять и не разделять на своих и чужих – вот что умеет белорусская земля. Как доказательство – дуэты сразу на двух...
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