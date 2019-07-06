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Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

07.07.2019 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легендарный Лев Лещенко на нашем Купалье в Александрии впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Праздник уважения к традициям предков и Родине. Показываем, как в Александрии отмечают Купалье

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

По пути на сцену успел оценить новинку белорусского автопрома.

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

Позже спел о родительском доме, соловьиной роще и вместе с нашим Анатолием Ярмоленко о святой для каждого родной земле.

Более 80 тысяч гостей и душевная атмосфера малой родины Президента. Как в Александрии отпраздновали Купалье

Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко

Люди в материале: Лев Лещенко
 
 
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Новости Беларуси. Легендарный Лев Лещенко на нашем Купалье в Александрии впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздник уважения к традициям предков и...
 
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