|
Лев Лещенко прокатился на Geely Atlas на родине Александра Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легендарный Лев Лещенко на нашем Купалье в Александрии впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
По пути на сцену успел оценить новинку белорусского автопрома.
Позже спел о родительском доме, соловьиной роще и вместе с нашим Анатолием Ярмоленко о святой для каждого родной земле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Легендарный Лев Лещенко на нашем Купалье в Александрии впервые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздник уважения к традициям предков и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)