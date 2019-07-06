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Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

07.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В субботу, 6 июля, в Беларуси прошло «Купалье». В Слуцком районе традиционные гулянья развернулись только в Лядно и Рабаке. В Весее этот день совместили с Днём деревни. Однако некоторые случчане решили никуда не ехать, и отметить «Купалье» на берегу реки. Что интересного произошло в этот купальский вечер, смотрите в материале SG.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

"Купалье" в Лядно

В агрогородке Лядно «Купалье» началось в 19.00. К этому времени к сельскому ДК подошли около 50 человек. На площадке возле клуба расставили лавочки для гостей, на территории работали торговые точки с игрушками, попкорном и сладкой ватой. Так же для маленьких лядненцев пригласили мастера по аквагриму и установили батут. Стоимость этих удовольствий по 3 р.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Работники ДК выступили с постановкой про «Купалье», исполнили народные песни и пригласили гостей вместе поискать «папараць-кветкi», которых оказалось две. Их по сценарию спрятали на лужайке перед ДК.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Дети кинулись искать заветные цветы в траве, за которые организаторы пообещали призы.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Найти первый цветок удалось девочке Ангелине, а другой нашли Марина и маленькая Даша. За это первой победительнице вручили тарелку, а маме с дочкой кружку.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Кульминацией вечера стал костёр, который помогали зажигать местные жители.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Два праздника в Весее

В Весее «Купалье» совместили с Днём деревни. Гостей порадовали 2-ухчасовой концертной программой. Для детей, кроме батутов, организовали надувной городок и несколько веломобилей. Так же на ограждённой территории разместили игровую зону, где маленькие гости смогли побегать с лазерным оружием.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

На площади у ДК работали торговые точки. Работники культуры предлагали гостям уху по 2 р. за большой стакан и 50 гр горячительного напитка с бутербродом на выбор, стоимостью 1,5 р. Кроме того в продаже была беспроигрышная лотерея и сладости.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

В привозном ларьке можно было купить блины с различными начинками, шаурму, мороженное и друое.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

«Мы приехали в Весею из соседней деревни Берёзовка специально на праздник. У нас такое гулянье было совсем недавно, но немного скромнее. Нам очень понравилась организация праздника, развлечения для детей. Очень хорошо, что погода не подвела», - сказали гостьи праздника Вика и Юля.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Организаторами мероприятия в Весее выступили местное правление, директор ДК Юлия Стасевич и предприниматели из Солигорска. Во время концерта выступила бывшая председатель сельсовета Лилия Саланович.

В этот вечер на празднике чествовали самого старого жителя деревни - Чечет Розу Ивановну, которой исполнилось 95 лет. Так же подарок получила семья Троцких, где воспитывают самого молодого жителя.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

 «Для нас подобный праздник не каждый день проходит. Поэтому сегодня пришли практически все. Концертная программа насыщенная, приятно было услышать тёплые слова нашего председателя Людмилы Алексеевны Саланович. В целом народу нравится, видите, как развлекаются наши дети, и с каким интересом люди смотрят выступления наших артистов», - отметила одна из работников ДК Светлана.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Праздничная программа завершилась дискотекой, которая продлилась до 23.00.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Купальский хоровод в Малой Падери

А вот в Малой Падери «Купальское» гулянье решили отметить по-особому. Несколько по соседству живущих семей решили отметить праздник на берег реки у моста, который соединяет Большую и Малую Падери.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

Подростки почистили от сухой травы и выкопали неглубокую яму на местном пляже. За пару дней до «Купалья», дети облагородили территорию и принесли сухие ветки, доски и 16 автомобильных покрышек, из которых планировали устроить костёр.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

В свою очередь взрослые организовали праздничный стол и танцевальную программу.

Костры, хороводы и концерты. Как прошли «Купальские» гулянья на Случчине

На поляне собралось около 20 человек, которые прыгали через костёр, водили хороводы, пели и танцевали до рассвета. Кто-то из молодёжи успел поплавать в эту купальскую ночь. Как сказали сами участники гулянья, подобные праздники они устраивают каждый год, чтобы и самим отвлечься от домашних забот и детей порадовать.

Ольга Кононович
SlutskGorod

 
 
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В субботу, 6 июля, в Беларуси прошло «Купалье». В Слуцком районе традиционные гулянья развернулись только в Лядно и Рабаке. В Весее в этот день решили устроить День...
 
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