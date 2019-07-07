Белорусы потратили 540 миллионов рублей и завоевали 69 медалей. Оцениваем итоги Европейских игр

Источник материала: Tut.by

II Европейские игры завершились неделю назад, но разговоры о целесообразности затраченных средств и уровне соревнований не утихают до сих пор. SPORT.TUT.BY сравнил бюджет Игр с самыми крупными спортивными форумами мира, а также посмотрел, какова ценность второго места сборной Беларуси в медальном зачете.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По последним цифрам затраты на проведение II Европейских игр составили 540 миллионов рублей. С одной стороны, это приблизительно в четыре раза меньше, чем потратил в 2015-м на аналогичный форум Баку. С другой, изначально речь шла о 50 миллионах долларов. Более того, и эту сумму планировалось частично компенсировать за счет контрактов с европейскими компаниями. Не удалось .

Несмотря на неоднозначную реакцию на затраты в обществе, то и дело доносились призывы рассмотреть проведение в Беларуси Олимпийские игры. Дескать, Минск к этому вполне готов . Впрочем, серьезно оценивать такую вероятность в ближайшие годы точно не стоит. Летняя Олимпиада редко обходится дешевле 10 миллиардов долларов.

Если говорить о топовых международных соревнованиях, то куда эффективнее проведение в Беларуси чемпионатов мира по хоккею. Сейчас бюджет на их организацию без учета возведения новых арен (а в этом нет необходимости) составляет от 15 до 20 миллионов евро. При этом уровень таких соревнований не вызывает вопросов, а приток иностранных болельщиков превосходит показатели всех 15 видов спорта Европейских игр вместе взятых.









Может возникнуть ощущение, что Европейские игры — идеальный для Беларуси формат. Финансово хоть и дорого, но не расточительно, а со спортивной точки зрения и вовсе рай. Седьмое место четырехлетней давности сменилось вторым в этом году. Уступили только России. Всего белорусские атлеты завоевали 69 наград. 23 июня, к примеру, взяли сразу 20 медалей. Это в два раза больше, чем на за всю Олимпиаду в Рио, когда ограничились 10 подиумами.

Но для начала уточним, что далеко не все виды спорта на Европейских играх являются олимпийскими. У Беларуси, как хозяйки форума, была возможность выбрать, какие соревнования проводить. Обычно критерием были престижность, готовность инфраструктуры и, конечно, медальные перспективы. В итоге получилось, что из 69 медалей белорусов в олимпийских дисциплинах добыто 34 — чуть меньше половины.









Самым «золотым» видом оказалась гребля на байдарках и каноэ. Большинство наград добыто в олимпийских дисциплинах, что настраивает на позитивный лад перед Олимпиадой в Токио.

По количеству же никто не смог сравниться с самбо. Увы, но вопрос о включении этого вида в олимпийскую программу даже не стоит.









Разница в уровне соперничества была заметна не только в различных видах спорта, но и в дисциплинах одного вида. К примеру, в женской шоссейной велогонке Татьяна Шаракова уступила лишь самой побеждающей гонщице года Лорене Вибес и многократной чемпионке мира Марианн Вос, а в проходившем на следующий день в мужском заезде на подиум попали два спортсмена, не входящие в топ-1000 (мы не ошиблись с нулями) мирового рейтинга.

Неудивительно, что и сама Шаракова свою медаль оценила выше, чем золото в индивидуальном преследовании на треке, где конкуренция была не столь ожесточенной. При этом в других видах велотрека (гонке по очкам, скрэтче, омниуме, спринте) были многие элитные спортсмены.

Пожалуй, самым объективным критерием отношения различных стран к Европейским играм будет сравнение их места в медальном зачете Олимпиады (среди европейских стран) и позиции на минском форуме. Как видим, интерес и энтузиазм России, Беларуси, Украины не поддержали Германия, Франция и Великобритания, сконцентрировавшиеся на видах, где разыгрывались олимпийские лицензии.

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Было неплохо, но, наверное, больше не стоит

Это слишком дорогое развлечение для Беларуси, но спортсмены молодцы

Это было не слишком дорого, но спортивный уровень меня не устроил

Не понравилось совсем! Дорого и не очень престижно 2 185 голосов Результаты опроса