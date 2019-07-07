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Белорусы потратили 540 миллионов рублей и завоевали 69 медалей. Оцениваем итоги Европейских игр
Источник материала: Tut.by
II Европейские игры завершились неделю назад, но разговоры о целесообразности затраченных средств и уровне соревнований не утихают до сих пор. SPORT.TUT.BY сравнил бюджет Игр с самыми крупными спортивными форумами мира, а также посмотрел, какова ценность второго места сборной Беларуси в медальном зачете.
По последним цифрам затраты на проведение II Европейских игр составили 540 миллионов рублей. С одной стороны, это приблизительно в четыре раза меньше, чем потратил в 2015-м на аналогичный форум Баку. С другой, изначально речь шла о 50 миллионах долларов. Более того, и эту сумму планировалось частично компенсировать за счет контрактов с европейскими компаниями.
Несмотря на неоднозначную реакцию на затраты в обществе, то и дело доносились призывы рассмотреть проведение в Беларуси Олимпийские игры. Дескать, Минск к этому вполне
Если говорить о топовых международных соревнованиях, то куда эффективнее проведение в Беларуси чемпионатов мира по хоккею. Сейчас бюджет на их организацию без учета возведения новых арен (а в этом нет необходимости) составляет от 15 до 20 миллионов евро. При этом уровень таких соревнований не вызывает вопросов, а приток иностранных болельщиков превосходит показатели всех 15 видов спорта Европейских игр вместе взятых.
Может возникнуть ощущение, что Европейские игры — идеальный для Беларуси формат. Финансово хоть и дорого, но не расточительно, а со спортивной точки зрения и вовсе рай. Седьмое место четырехлетней давности сменилось вторым в этом году. Уступили только России. Всего белорусские атлеты завоевали 69 наград. 23 июня, к примеру, взяли сразу 20 медалей. Это в два раза больше, чем на за всю Олимпиаду в Рио, когда ограничились 10 подиумами.
Но для начала уточним, что далеко не все виды спорта на Европейских играх являются олимпийскими. У Беларуси, как хозяйки форума, была возможность выбрать, какие соревнования проводить. Обычно критерием были престижность, готовность инфраструктуры и, конечно, медальные перспективы. В итоге получилось, что из 69 медалей белорусов в олимпийских дисциплинах добыто 34 — чуть меньше половины.
Самым «золотым» видом оказалась гребля на байдарках и каноэ. Большинство наград добыто в олимпийских дисциплинах, что настраивает на позитивный лад перед Олимпиадой в Токио.
По количеству же никто не смог сравниться с самбо. Увы, но вопрос о включении этого вида в олимпийскую программу даже не стоит.
Разница в уровне соперничества была заметна не только в различных видах спорта, но и в дисциплинах одного вида. К примеру, в женской шоссейной велогонке Татьяна Шаракова уступила лишь самой побеждающей гонщице года Лорене Вибес и многократной чемпионке мира Марианн Вос, а в проходившем на следующий день в мужском заезде на подиум попали два спортсмена, не входящие в топ-1000 (мы не ошиблись с нулями) мирового рейтинга.
Неудивительно, что и сама Шаракова свою медаль оценила выше, чем золото в индивидуальном преследовании на треке, где конкуренция была не столь ожесточенной. При этом в других видах велотрека (гонке по очкам, скрэтче, омниуме, спринте) были многие элитные спортсмены.
Пожалуй, самым объективным критерием отношения различных стран к Европейским играм будет сравнение их места в медальном зачете Олимпиады (среди европейских стран) и позиции на минском форуме. Как видим, интерес и энтузиазм России, Беларуси, Украины не поддержали Германия, Франция и Великобритания, сконцентрировавшиеся на видах, где разыгрывались олимпийские лицензии.
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SPORT.TUT.BY сравнил бюджет Игр с самыми крупными спортивными форумами мира, а также посмотрел, какова ценность второго места сборной Беларуси в медальном зачете.
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