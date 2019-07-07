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Завершился праздник «Александрия собирает друзей».

07.07.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Завершился праздник «Александрия собирает друзей».

Завершился праздник «Александрия собирает друзей». Сегодня прошла торжественная церемония награждения  передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области. Участие в ней принимала и делегация нашего района во главе с председателем районного исполнительного комитета  Дмитрием Бочковым. Среди награжденных механизатор СПК «Колхоз им. Суворова» Владимир Алексеенко (Почетная грамота облисполкома), механизатор КСУП «Молятичи-АГРО» Алексей Трифанков»(Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь) и  дипломом Могилевского облисполкома за третье место  в областном соревновании среди лучших показателей за развитие в агропромышленном комплексе награжден коллектив СПК «Колхоз им. Суворова». Награда была вручена председателю сельхозпредприятия Михаилу Малашенко.

 

Завершился праздник «Александрия собирает друзей».

Завершился праздник «Александрия собирает друзей».

Завершился праздник «Александрия собирает друзей».

Завершился праздник «Александрия собирает друзей».

Завершился праздник «Александрия собирает друзей».

 
 
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Завершился праздник «Александрия собирает друзей». Сегодня прошла торжественная церемония награждения  передовиков агропромышленного комплекса Могилевской...
 
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