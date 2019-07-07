Источник материала: Кричевская жизнь





Завершился праздник «Александрия собирает друзей». Сегодня прошла торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области. Участие в ней принимала и делегация нашего района во главе с председателем районного исполнительного комитета Дмитрием Бочковым. Среди награжденных механизатор СПК «Колхоз им. Суворова» Владимир Алексеенко (Почетная грамота облисполкома), механизатор КСУП «Молятичи-АГРО» Алексей Трифанков»(Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь) и дипломом Могилевского облисполкома за третье место в областном соревновании среди лучших показателей за развитие в агропромышленном комплексе награжден коллектив СПК «Колхоз им. Суворова». Награда была вручена председателю сельхозпредприятия Михаилу Малашенко.



















