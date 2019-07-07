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Лидер "Коррозии металла" устроил дебош в аэропорту и не попал на самолет
Источник материала: Партизан
Фронтмена "Коррозии металла" передали сотрудникам правоохранительных органов.
Солист российской трэш-метал группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий устроил дебош в аэропорту из-за чего не смог улететь из Москвы в Симферополь, сообщило
По информации перевозчика, солист коллектива был пьян и вел себя не совсем адекватно.
"Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании", – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что в аэропорт Жуковский из-за поведения Троицкого была вызвана полиция. Фронтмена "Коррозии металла" передали сотрудникам правоохранительных органов.
По словам представителя авиакомпании, музыканту деньги за приобретенный билет возвратили.
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Фронтмена "Коррозии металла" передали сотрудникам правоохранительных органов.
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