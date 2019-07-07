РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Уральские авиалинии". Солист российской трэш-метал группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий устроил дебош в аэропорту из-за чего не смог улететь из Москвы в Симферополь, сообщилосо ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Уральские авиалинии".





По информации перевозчика, солист коллектива был пьян и вел себя не совсем адекватно.





"Музыкант явился на стойку регистрации в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, угрожал и оскорблял представителей авиакомпании", – сказали в пресс-службе.









Там также отметили, что в аэропорт Жуковский из-за поведения Троицкого была вызвана полиция. Фронтмена "Коррозии металла" передали сотрудникам правоохранительных органов.





По словам представителя авиакомпании, музыканту деньги за приобретенный билет возвратили.



