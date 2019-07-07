Игра состояла из ошибок. Но футбол на том и строится — кто меньше ошибается, тот обычно и побеждает. Обеим командам нужно было набирать очки исходя из турнирного положения. Соперник приехал мотивированным, несмотря на проблемы. Те моменты, которые мы создавали, нужно реализовывать. Понятно, что для болельщиков такая напряженная игра смотрится интереснее, но для главных тренеров она была "валидольной". В ситуациях, когда соперник раскрывается, нужно доводить моменты до конца и забивать. И вместо того чтобы забить два или три мяча, нам пришлось мучиться. Но есть как есть, такой вот футбол.





- Насколько серьезное повреждение у Игоря Бобко?





- У Игоря разрыв крестообразных связок. Футбол — игра контактная, на тренировках тоже идет борьба, в одном из моментов пострадал наш футболист. К сожалению, для него этот сезон закончен. Также хочу выразить поддержку Мурату Хотову: у него большие проблемы после повреждения глаза — расслоение сетчатки, нужно делать срочную операцию. Травмы всегда были нашей бедой. У Анюкевича в этом сезоне два перелома костей лица — у большинства такого за всю жизнь не бывает. Поэтому я благодарен ребятам, которые сражаются.





- Что известно о травме Бамбы?





- Жаль терять этого игрока, оступился на ровном месте. У Якуба не было игровой практики на протяжении года, были сложные операции. Мы старались как можно лучше подготовить его, но, видимо, одно резкое движение повредило мышцу. Завтра отправим его на осмотр, и там уже все решится.



