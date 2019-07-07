Десять человек на один Мерседес: пятеро погибших

В указанном транспортном средстве находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Все дети погибли.





В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали. Погибшие дети - девочка 4 лет, а также ммальчик и девочка девяти лет.





Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Сообщается, что ранее, в 2009 году, водитель был лишен права управления транспортным средством за “пьяное вождение”.

Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ.





Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель Председателя Следственного комитета Андрей Смаль. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь.



