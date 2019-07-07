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Десять человек на один Мерседес: пятеро погибших
Источник материала: Партизан
По предварительной информации сегодня, 7 июля, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал.
В указанном транспортном средстве находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Все дети погибли.
В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали. Погибшие дети - девочка 4 лет, а также ммальчик и девочка девяти лет.
Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Сообщается, что ранее, в 2009 году, водитель был лишен права управления транспортным средством за “пьяное вождение”.
Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ.
Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель Председателя Следственного комитета Андрей Смаль. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь.
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По предварительной информации сегодня, 7 июля, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего...
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