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Десять человек на один Мерседес: пятеро погибших

07.07.2019 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По предварительной информации сегодня, 7 июля, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего транспортное средство опрокинулось в мелиоративный канал.

Десять человек на один Мерседес: пятеро погибших
В указанном транспортном средстве находились 10 человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Все дети погибли.

В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры не пострадали. Погибшие дети - девочка 4 лет, а также ммальчик и девочка девяти лет.  

Подозреваемый задержан. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 1,4 промилле алкоголя. Сообщается, что ранее, в 2009 году, водитель был лишен права управления транспортным средством за “пьяное вождение”.
 
Допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ.

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Ее работу координирует заместитель Председателя Следственного комитета Андрей Смаль. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 УК Республики Беларусь.
 
 
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По предварительной информации сегодня, 7 июля, неподалеку от Белоозерска 30-летний водитель не справился с управлением автомобиля Mercedes GL, в результате чего...
 
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