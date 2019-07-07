Миллион долларов и вертолет: подробности захвата заложников в Украине









Как сообщают украинские СМИ, в результате спецоперации 25-летний мужчина был задержан. По предварительным данным, зайдя в контору, оформлявшую кредиты и займы по упрощенной схеме, одессит вначале просто потребовал у работников деньги. После того, как сотрудники выдали ему всю имеющуюся наличность, злоумышленник оказался недоволен суммой и объявил их заложниками, приказав звонить в полицию.





Глава областного управления полиции Олег Бех предлагал обменять себя на заложниц, однако преступник отказался. Переговоры велись не менее трех часов, затем спецназовцы решились брать помещение штурмом.





Несостоявшийся миллионер задержан и дает показания следователям. Освобожденные заложницы на машинах скорой помощи доставлены в больницу, сейчас с ними работают психологи.