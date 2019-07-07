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Миллион долларов и вертолет: подробности захвата заложников в Украине

07.07.2019 21:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одессит, взявший в заложники сотрудников микрофинансовой организации, требовал 1 миллион долларов и вертолет, сообщает пресс-служба областного управления полиции.



Как сообщают украинские СМИ, в результате спецоперации 25-летний мужчина был задержан. По предварительным данным, зайдя в контору, оформлявшую кредиты и займы по упрощенной схеме, одессит вначале просто потребовал у работников деньги. После того, как сотрудники выдали ему всю имеющуюся наличность, злоумышленник оказался недоволен суммой и объявил их заложниками, приказав звонить в полицию.

Глава областного управления полиции Олег Бех предлагал обменять себя на заложниц, однако преступник отказался. Переговоры велись не менее трех часов, затем спецназовцы решились брать помещение штурмом.

Несостоявшийся миллионер задержан и дает показания следователям. Освобожденные заложницы на машинах скорой помощи доставлены в больницу, сейчас с ними работают психологи.
 
 
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Одессит, взявший в заложники сотрудников микрофинансовой организации, требовал 1 миллион долларов и вертолет, сообщает пресс-служба областного управления...
 
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