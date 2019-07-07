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Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.

08.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


1 июля 2019 19:08 2910

Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Такого у нас еще не было! Потому и вызвало ажиотаж и неподдельный интерес. 30 июня, во время празднования Дня молодежи, в парке Четырех стихий прошло уж очень необычное мероприятие — открытый районный конкурс-выставка живых скульптур «Путешествие во времени». 

Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.

Организатором мероприятия выступило Управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома. Только представьте себе, каково это – изображать безмолвную застывшую скульптуру, как это делали участники конкурса представители предприятий нашего города. Всего же в конкурсе-выставке приняло участие 5 команд. Это ОАО «ТрестШахтоспецстрой», СГУПП «ЖКХ «Комплекс», ГУО «Ясли-сад №24 г. Солигорска», ГП «ЭкоКомплекс», ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.
Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.
Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.

Все участники справились отлично, каждому респект. Оценивало застывшие фигуры строгое жюри под председательством Натальи Цубы, заведующей сектором управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.
Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.
Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.

Всем командам было сложно, задание усложняла жара. Жюри было весьма сложно определиться с победителем. Было решено, что ни одна из команд не останется без приза – диплома участника конкурса и маленькой статуэтки, олицетворяющей победу.

Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.
Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.
Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.

А вот специальный приз получили две команды — «ЭкоКомплекса» и Городского Дворца культуры. Ну а кто стал лучшей командой? Так вот победителем единодушно избраны представители «Трест»Шахтоспецстрой». Они получили не только большую «Нику» ,но и шквал внимания и интереса со стороны солигорчан.

Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.
Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.
Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла выставка живых скульптур.

Хочется надеется, что живые скульптуры еще появятся (и не раз) на улицах Солигорска. Спасибо за праздник и позитив.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Эдуард КИДЯЕВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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1 июля 2019 19:08 2910 Живые или нет? В День МОЛОДЁЖИ в Солигорске прошла...
 
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