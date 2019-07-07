По сравнению с минувшим годом средние баллы на тестировании увеличились в полтора-два раза.
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Абитуриенты поумнели? Стали известны результаты ЦТ по всем предметам
08.07.2019 00:04 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Результаты централизованного тестирования (ЦТ) стали доступны по всем предметам.
К 7 июня Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) подсчитал результаты ЦТ по всем предметам. Последними свои баллы узнали абитуриенты, сдававшие испытания по географии и всемирной истории.
В ближайшие дни отдельно РИКЗ посчитает и результаты ЦТ среди абитуриентов, сдававших испытания в резервные дни — таких в республике более тысячи.
По сравнению с ЦТ-2018, в этом году по всем предметам средние баллы увеличились в полтора-два раза. Причина — в изменении методики подсчета баллов на тестировании: теперь абитуриентов не ранжируют между собой, а оценивают «абсолютно».
Уже с 10 июля начнется выдача сертификатов централизованного тестирования. С 12 июля стартует подача документов в высшие учебные заведения Беларуси.
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По сравнению с минувшим годом средние баллы на тестировании увеличились в полтора-два раза. Результаты централизованного тестирования (ЦТ) стали доступны по...
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