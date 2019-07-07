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Что такое 15 м/с обещанного на сегодня ветра?

08.07.2019 06:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белгидромет объявил штормовое предупреждение на 8 июля: «ВНИМАНИЕ! В дневные часы 8 июля местами по республике ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15—20 м/с». Что такое гроза, знают даже дети. А для ветра это много?

Условной шкалой для визуальной оценки силы (скорости) ветра в баллах можно считать шкалу Бофорта. Она была разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в 1806 году исходя из наблюдения за влиянием ветра на наземные предметы или на волнение моря. В 1874 году Постоянный комитет Первого метеорологического конгресса принял шкалу Бофорта для использования в международной синоптической практике. В последующие годы шкала менялась и уточнялась.



То есть мы попадаем (особенно Гродно, там завтра порывы ветра до 18 м/с) на 7—8 баллов Бофорта. Летающие веточки, качающиеся стволы деревьев и сложности движения против ветра (соответственно, облегчение движения по ветру?). Все это порывами, не на постоянной основе.

Для очевидности напоминаем о капризах погоды, которые она реализовала в Беларуси. Всего неделю назад помните порывы? Это было больше 20 м/с. Примерно на таком же уровне дул ветер в июле 2016-го.
 
Теги: Гродно
 
 
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Белгидромет объявил штормовое предупреждение на 8 июля: «ВНИМАНИЕ! В дневные часы 8 июля местами по республике ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 15—20...
 
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