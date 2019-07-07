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Из Москвы в Тбилиси вылетел последний прямой рейс

08.07.2019 06:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Указ президента России Владимира Путина, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки с территории РФ на территорию Грузии, вступил в силу в понедельник, 8 июля. Об этом сообщает Интерфакс.



Запрет на прямое авиасообщение между двумя странами распространяется и на грузинские авиакомпании.

Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси вечером в воскресенье, 7 июля. 

До запрета из России в Грузию летал Аэрофлот и его дочерняя компания Победа, а также S7 Airlines, Уральские авиалинии, Smartavia (новый бренд Нордавиа − ред.), Red Wings и ЮТэйр.

В Россию осуществляли рейсы грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Напомним, 21 июня на фоне антироссийских протестов в Тбилиси Путин издал указ, запрещающий авиаперевозки из России в Грузию.
 
 
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Указ президента России Владимира Путина, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки с территории РФ на территорию Грузии, вступил в силу в...
 
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