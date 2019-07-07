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Из Москвы в Тбилиси вылетел последний прямой рейс
Источник материала: Партизан
Указ президента России Владимира Путина, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки с территории РФ на территорию Грузии, вступил в силу в понедельник, 8 июля. Об этом сообщает
Запрет на прямое авиасообщение между двумя странами распространяется и на грузинские авиакомпании.
Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси вечером в воскресенье, 7 июля.
До запрета из России в Грузию летал Аэрофлот и его дочерняя компания Победа, а также S7 Airlines, Уральские авиалинии, Smartavia (новый бренд Нордавиа − ред.), Red Wings и ЮТэйр.
В Россию осуществляли рейсы грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.
Напомним, 21 июня на фоне антироссийских протестов в Тбилиси Путин издал указ, запрещающий авиаперевозки из России в Грузию.
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Указ президента России Владимира Путина, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки с территории РФ на территорию Грузии, вступил в силу в...
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