Из Москвы в Тбилиси вылетел последний прямой рейс









Запрет на прямое авиасообщение между двумя странами распространяется и на грузинские авиакомпании.





Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси вечером в воскресенье, 7 июля.





До запрета из России в Грузию летал Аэрофлот и его дочерняя компания Победа, а также S7 Airlines, Уральские авиалинии, Smartavia (новый бренд Нордавиа − ред.), Red Wings и ЮТэйр.





В Россию осуществляли рейсы грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.





Напомним, 21 июня на фоне антироссийских протестов в Тбилиси Путин издал указ, запрещающий авиаперевозки из России в Грузию.