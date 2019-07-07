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Прогноз по валютам: доллар идет в рост, но пока очень доступен для покупки
Источник материала: Myfin
– Основной внешний фактор для
По отношению к российскому рублю доллар также вырос – с 63,1 до 63,6 российского рубля, или на 0,8%. Европейская валюта к российской упала – с 71,8 до 71,6, или на 0,3%.
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Как евро и российский рубль будут дальше менять свой курс по отношению к белорусскому рублю?
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