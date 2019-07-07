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Прогноз по валютам: доллар идет в рост, но пока очень доступен для покупки

08.07.2019 06:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: доллар идет в рост, но пока очень доступен для покупки
фото: Myfin.by
Прогноз по валютам: доллар идет в рост, но пока очень доступен для покупки– Основной внешний фактор для валютного рынка за прошедшую неделю – то, что доллар на мировых рынках, после приблизительно месячного падения, вернулся к укреплению и стал восстанавливаться. В частности, пара евро/доллар снизилась с 1,1380 до 1,1260, или на 1%

 

По отношению к российскому рублю доллар также вырос – с 63,1 до 63,6 российского рубля, или на 0,8%. Европейская валюта к российской упала – с 71,8 до 71,6, или на 0,3%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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