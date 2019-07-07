Прогноз по валютам: доллар идет в рост, но пока очень доступен для покупки

– Основной внешний фактор дляза прошедшую неделю – то, что, после приблизительно месячного падения,. В частности, пара евро/доллар снизилась с, или

По отношению к российскому рублю доллар также вырос – с 63,1 до 63,6 российского рубля, или на 0,8%. Европейская валюта к российской упала – с 71,8 до 71,6, или на 0,3%.