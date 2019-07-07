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В ДТП возле Молодёжного центра погиб мотоциклист

08.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В ДТП возле Молодёжного центра погиб мотоциклист

    На фото: мотоцикл поставили на колёса для дальнейшей эвакуации

В воскресенье около 22:00 вблизи девятиэтажного дома по улице Ленина-211, где находится отделение «Беларусбанка», произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Со слов очевидцев, местный житель на автомобиле Opel Astra разворачивался и не пропустил мотоциклиста, который двигался со стороны Молодёжного центра.

26-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Официальной информации по данному ДТП пока нет.

В ДТП возле Молодёжного центра погиб мотоциклист

   Фото: Солигорские Автолюбители

Случчане отмечают, что часто видели Опель участника аварии припаркованным вдоль бордюра у места трагедии.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В воскресенье около 22:00 произошло ДТП с участием мотоциклиста вблизи девятиэтажного дома по улице Ленина-211, где находится отделение Беларусбанка.
 
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