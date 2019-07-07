В ДТП возле Молодёжного центра погиб мотоциклист

Источник материала: Слуцк Город





На фото: мотоцикл поставили на колёса для дальнейшей эвакуации

В воскресенье около 22:00 вблизи девятиэтажного дома по улице Ленина-211, где находится отделение «Беларусбанка», произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Со слов очевидцев, местный житель на автомобиле Opel Astra разворачивался и не пропустил мотоциклиста, который двигался со стороны Молодёжного центра.

26-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Официальной информации по данному ДТП пока нет.

Случчане отмечают, что часто видели Опель участника аварии припаркованным вдоль бордюра у места трагедии.



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