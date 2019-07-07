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В ДТП возле Молодёжного центра погиб мотоциклист
08.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В воскресенье около 22:00 вблизи девятиэтажного дома по улице Ленина-211, где находится отделение «Беларусбанка», произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Со слов очевидцев, местный житель на автомобиле Opel Astra разворачивался и не пропустил мотоциклиста, который двигался со стороны Молодёжного центра.
26-летний водитель мотоцикла погиб на месте.
Официальной информации по данному ДТП пока нет.
Случчане отмечают, что часто видели Опель участника аварии припаркованным вдоль бордюра у места трагедии.
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В воскресенье около 22:00 произошло ДТП с участием мотоциклиста вблизи девятиэтажного дома по улице Ленина-211, где находится отделение Беларусбанка.
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