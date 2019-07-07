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Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

08.07.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

6 июля 2019 года в клубничной столице в седьмой раз прошёл районный праздник «Лунінецкія клубніцы».

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Гостей праздника агрогородок Дворец встречал выставкой-ярмаркой мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Каждый мог сфотографироваться на подворье, представленном сельсоветами, работала книжная выставка, здесь пели, плясали, играли. Огромное множество самых разнообразных и необычных кулинарных шедевров впечатлило публику.

По традиции начался праздник с «Клубничного парада».

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Перед собравшимися выступил председатель Лунинецкого райисполкома Александр Пачко. В своём обращении он отметил, что ещё в 80-е годы жители Дворца начали выращивать ягоду. Благодаря кропотливому труду местных жителей, спустя десятилетия эта сладкая культура стала брендом района, а агрогородок с достоинством носит звание клубничной столицы Беларуси.

- Клубника – это наша красная жемчужина, - добавил Александр Пачко. – Любой, кто хотя бы раз пробовал нашу ягоду, уверенно скажет, что лунинецкая клубника – это лакомство со знаком качества.

Между тем, Александр Пачко отметил, что нынешний сезон оказался для лунинчан непростым и выразил надежду, что подобные трудности не заставят земляков отказаться от клубничного дела.

На «Лунінецкіх клубніцах» объявили результаты конкурсов литературных произведений, рисунков и библиотечных уголков. Победителей наградили дипломами и подарками.

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Развлекали гостей как местные артисты, так и исполнители из Пинского и Ганцевичского районов.

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

В этот же день на клубничном рынке в четвёртый раз прошёл «Клубнічны фэст»

 
 
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  6 июля 2019 года в клубничной столице в седьмой раз прошёл районный праздник «Лунінецкія клубніцы». Гостей праздника агрогородок Дворец встречал...
 
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