Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник

Источник материала: Виртуальный Брест

6 июля 2019 года в клубничной столице в седьмой раз прошёл районный праздник «Лунінецкія клубніцы».





Гостей праздника агрогородок Дворец встречал выставкой-ярмаркой мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Каждый мог сфотографироваться на подворье, представленном сельсоветами, работала книжная выставка , здесь пели, плясали, играли. Огромное множество самых разнообразных и необычных кулинарных шедевров впечатлило публику.

По традиции начался праздник с «Клубничного парада».









































Перед собравшимися выступил председатель Лунинецкого райисполкома Александр Пачко. В своём обращении он отметил, что ещё в 80-е годы жители Дворца начали выращивать ягоду. Благодаря кропотливому труду местных жителей, спустя десятилетия эта сладкая культура стала брендом района, а агрогородок с достоинством носит звание клубничной столицы Беларуси.

- Клубника – это наша красная жемчужина, - добавил Александр Пачко. – Любой, кто хотя бы раз пробовал нашу ягоду, уверенно скажет, что лунинецкая клубника – это лакомство со знаком качества.

Между тем, Александр Пачко отметил, что нынешний сезон оказался для лунинчан непростым и выразил надежду, что подобные трудности не заставят земляков отказаться от клубничного дела.

На «Лунінецкіх клубніцах» объявили результаты конкурсов литературных произведений, рисунков и библиотечных уголков. Победителей наградили дипломами и подарками.





Развлекали гостей как местные артисты, так и исполнители из Пинского и Ганцевичского районов.





































В этот же день на клубничном рынке в четвёртый раз прошёл «Клубнічны фэст»