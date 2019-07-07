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Дворец клубничных шедевров. Как отметили ягодный праздник
08.07.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
6 июля 2019 года в клубничной столице в седьмой раз прошёл районный праздник «Лунінецкія клубніцы».
Гостей праздника агрогородок Дворец встречал выставкой-ярмаркой мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества. Каждый мог сфотографироваться на подворье, представленном сельсоветами, работала книжная
По традиции начался праздник с «Клубничного парада».
Перед собравшимися выступил председатель Лунинецкого райисполкома Александр Пачко. В своём обращении он отметил, что ещё в 80-е годы жители Дворца начали выращивать ягоду. Благодаря кропотливому труду местных жителей, спустя десятилетия эта сладкая культура стала брендом района, а агрогородок с достоинством носит звание клубничной столицы Беларуси.
- Клубника – это наша красная жемчужина, - добавил Александр Пачко. – Любой, кто хотя бы раз пробовал нашу ягоду, уверенно скажет, что лунинецкая клубника – это лакомство со знаком качества.
Между тем, Александр Пачко отметил, что нынешний сезон оказался для лунинчан непростым и выразил надежду, что подобные трудности не заставят земляков отказаться от клубничного дела.
На «Лунінецкіх клубніцах» объявили результаты конкурсов литературных произведений, рисунков и библиотечных уголков. Победителей наградили дипломами и подарками.
Развлекали гостей как местные артисты, так и исполнители из Пинского и Ганцевичского районов.
В этот же день на клубничном рынке в четвёртый раз прошёл «Клубнічны фэст»
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6 июля 2019 года в клубничной столице в седьмой раз прошёл районный праздник «Лунінецкія клубніцы». Гостей праздника агрогородок Дворец встречал...
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