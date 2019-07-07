ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Видомле на том же месте, где раньше протаранили маршрутку, опять ДТП

08.07.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

И вы не поверите - но это опять маршрутное такси! И кстати, тоже красного цвета.

В Видомле на том же месте, где раньше протаранили маршрутку, опять ДТП

Маршрутное такси Брест-Каменец не получило значительных повреждений, произошло столкновение с автомобилем VW Golf.

В Видомле на том же месте, где раньше протаранили маршрутку, опять ДТП

Скорее всего, водитель легковушки не остановился на знак STOP, впрочем, водителям маршруток тоже, пожалуй, стоит быть повнимательнее на данном участке - ну как так-то? Понятно, что вам должны уступить, вы на главной, но ведь всякое в жизни бывает, всего-то и делов, посмотреть по сторонам и убедиться, что проезд безопасен. Впрочем, мы не знаем всех обстоятельств ДТП, поэтому не будем ни в кого кидать камни, пусть разбираются сотрудники ГАИ.

Напомним, 21 июня 2019 года на этом перекрёстке неуправляемая фура протаранила микроавтобус с людьми. Пострадали 18 человек, одна женщина скончалась в больнице.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  И вы не поверите - но это опять маршрутное такси! И кстати, тоже красного цвета. Маршрутное такси Брест-Каменец не получило значительных повреждений, произошло...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ДТП возле Молодёжного центра погиб мотоциклист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика