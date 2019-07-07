В Видомле на том же месте, где раньше протаранили маршрутку, опять ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

И вы не поверите - но это опять маршрутное такси! И кстати, тоже красного цвета.





Маршрутное такси Брест-Каменец не получило значительных повреждений, произошло столкновение с автомобилем VW Golf.





Скорее всего, водитель легковушки не остановился на знак STOP, впрочем, водителям маршруток тоже, пожалуй, стоит быть повнимательнее на данном участке - ну как так-то? Понятно, что вам должны уступить, вы на главной, но ведь всякое в жизни бывает, всего-то и делов, посмотреть по сторонам и убедиться, что проезд безопасен. Впрочем, мы не знаем всех обстоятельств ДТП, поэтому не будем ни в кого кидать камни, пусть разбираются сотрудники ГАИ .

Напомним, 21 июня 2019 года на этом перекрёстке неуправляемая фура протаранила микроавтобус с людьми. Пострадали 18 человек, одна женщина скончалась в больнице.