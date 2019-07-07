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Остановка "с подсветкой" появилась в Бресте. Называется "Технический университет"

08.07.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Продолжается подготовка нашего города к главному событию года —празднованию тысячелетия. Реконструируются старые улицы и появляются новые, ремонтируются фасады домов. Помимо не так давно открытого автовокзала, пассажиры общественного транспорта могли заметить и то, как обновляются и модернизируются остановочные пункты. 

Остановка "с подсветкой" появилась в Бресте. Называется "Технический университет"

Жители Востока давно интересовались, обновят ли остановку «Технический университет» в сторону центра по тому же принципу, что и павильон напротив.

Остановка "с подсветкой" появилась в Бресте. Называется "Технический университет"

Это наконец произошло. Более того, в вечернее время остановочный пункт в буквальном смысле засветился.

Остановка "с подсветкой" появилась в Бресте. Называется "Технический университет"

Округлая крыша смягчает яркий свет, украшая тем самым пространство.

Остановка "с подсветкой" появилась в Бресте. Называется "Технический университет"

Прохожим нравится "теплое" освещение остановки. А в октябре, когда день станет короче, появится подсветка павильонов, аналогичная павильонам напротив на остановке "Технический университет".

Остановка "с подсветкой" появилась в Бресте. Называется "Технический университет"

Именно такие остановки - "умные", красивые, удобные - и хотелось бы видеть в нашем городе впредь.

 
 
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  Продолжается подготовка нашего города к главному событию года —празднованию тысячелетия. Реконструируются старые улицы и появляются новые, ремонтируются...
 
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