Источник материала: Виртуальный Брест

Продолжается подготовка нашего города к главному событию года —празднованию тысячелетия. Реконструируются старые улицы и появляются новые, ремонтируются фасады домов. Помимо не так давно открытого автовокзала, пассажиры общественного транспорта могли заметить и то, как обновляются и модернизируются остановочные пункты.





Жители Востока давно интересовались, обновят ли остановку «Технический университет» в сторону центра по тому же принципу, что и павильон напротив.





Это наконец произошло. Более того, в вечернее время остановочный пункт в буквальном смысле засветился.





Округлая крыша смягчает яркий свет, украшая тем самым пространство.





Прохожим нравится "теплое" освещение остановки. А в октябре, когда день станет короче, появится подсветка павильонов, аналогичная павильонам напротив на остановке "Технический университет".





Именно такие остановки - "умные", красивые, удобные - и хотелось бы видеть в нашем городе впредь.