Жителям Литвы предрекли нехватку питьевой воды в случае аварии на БелАЭС









В литовской столице восемь из десяти литров питьевой воды добываются из водопроводных колодцев, расположенных возле Нериса. Согласно предварительным исследованиям, в случае радиационного загрязнения реки необходимо будет изменить схему питьевого водоснабжения Вильнюса, а также построить новые коммуникации.





По словам начальника отдела станций водоснабжения Vilniaus vandenys Виргилюса Уждавиниса, компенсировать потерю воды из Нериса было бы довольно трудно, а сделать это в короткие сроки и вовсе невозможно.





«В настоящее время мы оцениваем ситуацию, нам нужно применить гидравлическое моделирование для расчета потоков, объемов, диаметров трубопровода и так далее. Уже предпринимаются первые шаги: постепенно меняются магистрали, увеличиваются диаметры труб из тех водоисточников, которые находятся не возле Нериса», — сказал он.





Глава Литовской ассоциации поставщиков воды Бронюс Межутавичюс подчеркивает, что с нехваткой воды могут столкнуться и другие города Литвы, в том числе Каунас, Йонава, Неменчине, Григишкес.









По его словам, необходимо сменить основной источник питьевой воды и искать новые водохранилища. Такие дорогостоящие работы, по мнению Межутавичюса, должны финансироваться из государственного бюджета республики или из структурных фондов Европейского Союза.





«Житель Вильнюса, Каунаса или Йонавы не виноват в том, что наши политики работали так, чтобы рядом с Островцом появилась ядерная станция», — заключил он.





Компания Vilniaus vandenys обратилась к Министерству окружающей среды с просьбой начать гидрогеологические исследования и подготовить план обеспечения населения безопасным питьевым водоснабжением. Однако, как пояснили LRT в пресс-службе правительства, обеспечение питьевой водой не является вопросом государственного уровня.





По оценкам, реструктуризация водопроводных сетей только в Вильнюсе обойдется в десятки миллионов евро.





Ранее сообщалось, что государственные учреждения Литвы начали готовиться к возможной аварии на БелАЭС. Министр внутренних дел республики Эймутис Мисюнас заявил, что службы тренируются работать скоординировано в ходе совместных учений. Вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис заявил, что компании консультируются по поводу необходимых йодсодержащих препаратов. Между тем эксперт Информационно-аналитического центра МГУ по странам Балтии Сергей Рекеда заметил, что Вильнюс п тоянно критикует безопасность БелАЭС, в то время как заявления литовских политиков так и не нашли ни одного подтверждения.





БелАЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Литва выступает с резкой критикой проекта, заявляя, что объект является угрозой ее национальной безопасности. Вильнюс неоднократно призывал бойкотировать строительство объекта. Власти Литвы отказались от поставок электроэнергии из стран, в которых действуют «небезопасные» АЭС. Также литовская сторона обратилась в Еврокомиссию из-за якобы «безответственного отношения» Беларуси к ядерной безопасности и международным обязательствам по БелАЭС. В Минске назвали заявления Вильнюса «безосновательными и лживыми». Белорусские власти не раз отмечали, что претензии Литвы политизированы. Минск подчеркивал, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних стран.



