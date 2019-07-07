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«Два года она меня насиловала». Данчик признался, что он гей, и рассказал о первом сексуальном опыте со школьной учительницей

08.07.2019 06:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Данчик признается, что по шкале Кинси, которая якобы определяет сексуальную ориентацию человека, у певца могут быть гетеросексуальные связи.

«Два года она меня насиловала». Данчик признался, что он гей, и рассказал о первом сексуальном опыте со школьной учительницей
«Радио Свобода» опубликовала подкаст с певцом и журналистом Богданом Андрусишиным, который более известен как Данчик. В нем артист сделал каминг-аут и рассказал о связи со своей школьной учительницей-француженкой. Citydog.by сделал выдержки.

Кто такой Данчик


Данчик (Богдан Андрусишин) родился, учился и прожил большую часть жизни в Нью-Йорке. Его мать Юлия — внучатая племянница создателей Белорусской Народной Республики Антона и Ивана Луцкевичей.

Когда Данчику было 16 лет, он попал на концерт «Песняроў», гастролировавших в США. А уже через год Богдан, вдохновленный «Песнярамі», записал свой первый альбом. В 1989 году Данчик приехал с гастролями в Беларусь, где завоевал неимоверную популярность. Во второй раз певец приехал на родину в 1996 году. 

В 1997 году Данчик заявил о завершении музыкальной карьеры. Однако его альбомы до сих пор пользуются популярностью и вошли в золотой фонд современной белорусскоязычной музыки.


Что сказал Данчик о своей сексуальности


По словам Данчика, его первый сексуальный опыт случился в 18 лет — партнершей была замужняя 28-летняя школьная учительница.

— Два года она меня насиловала: и морально, и физически. Муж ее об этом знал и говорил ей, что она сойдет с ума, потому что я не хотел быть с ней.

Данчик признается, что по шкале Кинси, которая якобы определяет сексуальную ориентацию человека, у певца могут быть гетеросексуальные связи: «Но это для меня будет так противно. В этом случае приходится себя выкручивать, чтобы это сделать. <…> После этого у меня началась долгая череда женщин, которые в меня влюблялись, — она была намного длиннее, к сожалению, чем короткая череда мужчин. Вот такая судьба».

На вопрос журналистки, знала ли учительница, что Богдан — гей, он ответил: «Нет. Я сказал ей 30 лет спустя. Я ее встретил на улице, мы пошли на кофе. Она радовалась: «Ага, это не я такая плохая! Просто ты не мог меня хотеть»».

Также Богдан признался, что отношения с учительницей были первыми его сексуальными отношениями: «Начинал я с гетеросексуальных отношений, но со стиснутыми зубами (смеется)».
 
 
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Данчик признается, что по шкале Кинси, которая якобы определяет сексуальную ориентацию человека, у певца могут быть гетеросексуальные связи.
 
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