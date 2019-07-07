«Речь может идти об испытаниях путинского чудо-оружия». Что значит громкая фраза о «планетарной катастрофе»

"Диалог.UA" . Мнением по поводу новой утечки о "Лошарике" поделился в Facebook российский блогер Эль Мюрид, передает





На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга прошли похороны 14 моряков армии РФ, сгоревших при загадочном ЧП на секретной подлодке "Лошарик". Там некий высокопоставленный чиновник заявил, что экипаж "не допустил катастрофы планетарного масштаба" ценой собственной жизни.





"Если сказанное — не для красного словца, то, вероятнее всего, речь может идти об испытаниях "Посейдона" — путинского чудо-оружия на атомной тяге. Буквально две недели назад Путин сообщал, что испытания близятся к завершению. Возможно, что-то пошло очень не так, следствием чего и стала катастрофа. Отчетливо виден тренд на полное замалчивание случившегося - из новостной повестки авария выпала как рядовой пожар. По всей видимости, дело не только в престиже ВМФ, а волна беспокойства, выразившаяся в пожарных заседаниях всех мировых служб стратегической безопасности в момент аварии, была вполне обоснованной", — выдвинул свою версию Мюрид.









Примечательно, что известная российская журналистка Юлия Латынина в своей программе "Код доступа" также предположила, что "Лошарик" потерпел крушение, скорее всего, при демонстрации возможностей разработки.





"Почему, собственно, был создан этот "Лошарик". Это такая большая диверсионная история, чтобы навредить "пиндосам": перерезать кабели, оставлять какие-то гадости на морском дне.;Почему там так много было капитанов? Единственный вариант, который можно предположить, - это был какой-то зачет. То есть, если это были 14 человек и из них большая часть была капитанами 1-го, 2-го, ну и чуть-чуть 3-го и немного гражданских специалистов, очевидно, все люди, которые умели оперировать этим "Лошариком", их туда погрузили, и они должны были нажимать или симулировать нажимание на кнопки", - поделилась журналистка мнением.





Это вполне вписывается в ранее озвученную версию Мюрида. Примечательно, что ранее российский политтехнолог Белковский, ссылаясь на информированные источники, сообщил, что Кремль уже выделил 3 миллиона долларов на то, чтобы не допустить утечек в СМИ информации о катастрофе на "Лошарике". Отмечалось, что правда о ЧП способна лишить должностей высшее руководство ВС РФ.







