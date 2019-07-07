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Топ-5 минских квартир в хрущевках, которые преобразились до неузнаваемости
Источник материала: Tut.by
Квартиры в хрущевках всегда были одними из самых востребованных на вторичном рынке жилья. Народную любовь они получили не только за доступность в цене, но и за возможность жить в хорошо спланированном и зеленом районе. Считается, что ремонт в таких квартирах не может быть каким-то особенным из-за их стандартных планировок. Но мы нашли примеры, когда хрущевка может кардинально преобразиться.
Романовская Слобода, 7
Площадь этой двухкомнатной квартиры всего 44 квадратных метра. В народе такие называют «полуторками» из-за небольшого метража и наличия проходной комнаты. Но тут хозяева проявили смекалку и при помощи глянцевого натяжного потолка и кирпичных стен визуально увеличили пространство.
Денисовская, 39
А вот ремонт в однокомнатной хрущевке, расположенной в кирпичном доме 1959 года постройки. Общая площадь квартиры — 29 квадратных метров. В ней хозяева частично убрали стену, отделяющую кухню от жилой комнаты. По итогу получилась современная квартира-студия.
Козлова, 25
Однокомнатная хрущевка площадью 33 квадратных метра. В ней хозяева как-то хитро разграничили пространство и выделили еще одну небольшую комнату. На плане квартиры это не отражено, к сожалению.
Золотая Горка, 6
Площадь этой однокомнатной квартиры всего 30 квадратных метров. Дверь в кухню тут зеркальная, что визуально увеличивает пространство. Еще здесь отлично организована кухня: системы хранения в ней до потолка, но за счет цветового разделения верхних ящиков, она не смотрится громоздко.
Щербакова, 27
Двухкомнатная квартира в районе Тракторного завода. Дом — панельная хрущевка 1964 года постройки. Площадь квартиры — 44 квадратных метра. В ней нашлось место для камина в проходной гостиной. Также хороша идея с подвесным телевизором и микроволновой печью.
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Есть варианты, где стены перенесли или вовсе снесли. Смотрите, что из этого вышло.
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