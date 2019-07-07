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Топ-5 минских квартир в хрущевках, которые преобразились до неузнаваемости

08.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Квартиры в хрущевках всегда были одними из самых востребованных на вторичном рынке жилья. Народную любовь они получили не только за доступность в цене, но и за возможность жить в хорошо спланированном и зеленом районе. Считается, что ремонт в таких квартирах не может быть каким-то особенным из-за их стандартных планировок. Но мы нашли примеры, когда хрущевка может кардинально преобразиться.

Романовская Слобода, 7

Площадь этой двухкомнатной квартиры всего 44 квадратных метра. В народе такие называют «полуторками» из-за небольшого метража и наличия проходной комнаты. Но тут хозяева проявили смекалку и при помощи глянцевого натяжного потолка и кирпичных стен визуально увеличили пространство.





Денисовская, 39

А вот ремонт в однокомнатной хрущевке, расположенной в кирпичном доме 1959 года постройки. Общая площадь квартиры — 29 квадратных метров. В ней хозяева частично убрали стену, отделяющую кухню от жилой комнаты. По итогу получилась современная квартира-студия.




Козлова, 25

Однокомнатная хрущевка площадью 33 квадратных метра. В ней хозяева как-то хитро разграничили пространство и выделили еще одну небольшую комнату. На плане квартиры это не отражено, к сожалению.






Золотая Горка, 6

Площадь этой однокомнатной квартиры всего 30 квадратных метров. Дверь в кухню тут зеркальная, что визуально увеличивает пространство. Еще здесь отлично организована кухня: системы хранения в ней до потолка, но за счет цветового разделения верхних ящиков, она не смотрится громоздко.





Щербакова, 27

Двухкомнатная квартира в районе Тракторного завода. Дом — панельная хрущевка 1964 года постройки. Площадь квартиры — 44 квадратных метра. В ней нашлось место для камина в проходной гостиной. Также хороша идея с подвесным телевизором и микроволновой печью.





 

 
 
 
 
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