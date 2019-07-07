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Интернет продолжает сходить с ума по #BottleCapChallenge. Собрали самые необычные видео

08.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе завирусился флешмоб #BottleCapChallenge. Но мы и не думали, что это зайдет так далеко. Только в Instagram появилось уже почти 150 тысяч постов с этим хэштегом. Кажется, в последний раз подобный всплеск интереса к различным флешмобам был во времена #IceBucketChallenge. В нашей подборке — самые необычные и крутые вариации нового челленджа.

Напомните, что это за флешмоб?

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Суть #BottleCapChallenge простая, но для исполнения нужна подготовка. Необходимо на видео ударом ноги с разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале — с эффектом «слоу-мо» и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной.

Поначалу это был внутренний флешмоб бойцов ММА. 26 июня боец из Казахстана Каро Пашикян озвучил в Instagram правила и бросил вызов нескольким коллегам, включая Конора Макгрегора. Ну, а потом, как говорится, понеслась.

Вот, например, видео от чемпиона мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчина.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Master Fa (@farakicks) on Jun 25, 2019 at 8:47am PDT

Наверное, самая популярная вариация флешмоба — привлечение своих питомцев к делу. По хэштегу можно найти много котиков и собачек, которые мастерски «открывают» крышки, но наш фаворит — этот зефирный пес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samoyed Page (@samoyedpage) on Jul 7, 2019 at 6:22am PDT

Часть пользователей решила трактовать правила игры по-своему.

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