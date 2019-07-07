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Беларусь рассчитывает экспортировать племенного скота на $2 млн к концу года
08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Беларусь экспортировала племенного скота на сумму около $ 500 тыс. с начала 2019 года и рассчитывает, что к его концу этот показатель достигнет $2 млн. Об этом в эфире телеканала
Игорь Брыло отметил, что белорусский скот востребован за пределами страны. Основные направления — Россия, Грузия, Казахстан, объем экспорта с начала года уже достиг порядка $500 тыс. «Но мы планируем до конца года экспортировать племенного скота на сумму в районе $ 2 млн», — сказал заместитель министра.
Он добавил, что в Беларуси отработана технология производства мраморной говядины. Замминистра считает, что перерабатывающим предприятиям, торговым сетям надо больше продвигать такую продукцию — мясо премиум-класса. «Мы ежегодно увеличиваем объемы его производства. В 2018-м переработали более 3 тыс. т такого мяса, которое легло на прилавки наших магазинов. Это был только внутренний рынок, сейчас у нас очень важное направление — это экспорт», — подытожил Игорь Брыло.
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Беларусь экспортировала племенного скота на сумму около $ 500 тыс. с начала 2019 года и рассчитывает, что к его концу этот показатель достигнет $2 млн. Об этом в эфире...
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