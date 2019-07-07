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Передовиков АПК Могилевской области наградили на празднике «Купалье» в Александрии
08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Александрии сегодня состоялась церемония награждения передовиков АПК Могилевской области по итогам работы в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.
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На республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Александрии сегодня состоялась церемония награждения передовиков АПК...
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