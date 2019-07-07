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Лукашенко: праздник «Купалье» стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины
08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на празднике в Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.
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Лукашенко: праздник «Купалье» стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины
Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины....
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