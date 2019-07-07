Снизить ставку по кредиту? Это реально!

Источник материала: Полесская правда



Выбрать кредит в банке для удовлетворения собственных нужд желают многие граждане Беларуси. Определяющий момент любого кредитного соглашения – процентная ставка. Она зависит от таких факторов, как ставка рефинансирования, текущий уровень инфляции в стране, тип соглашения с банком, уровень прибыли финансовой организации и актуальный размер сезонных затрат. При этом возникает вопрос: как получить кредит по наиболее выгодной ставке? Можно ли как-то её снизить?

Снижение ставки по кредиту:

возможно ли это, на что стоит обратить первостепенное внимание?

Финансовые специалисты отвечают: «Ставку снизить вполне реально. Но учитывайте при этом ряд факторов». Рассказываем о них.

Обращайтесь за деньгами в банк, где у Вас уже есть оформленное соглашение. Это может быть договор на обслуживание платёжной карты, активный кредит и так далее. Используйте помощь поручителей. Их участие при согласовании договора с банком гарантирует лояльность организации и обеспечивает снижение ставки на 1-2%. Если Вы ранее оформляли кредит в банке, то можете снова обратиться в его отделение – это позволит получить своего рода бонусы. Банки ведут собственную статистику, отмечают клиентов, которые смогли зарекомендовать себя с положительной стороны. Если Вы относитесь к их числу – можете рассчитывать на самые выгодные условия по кредиту. Страховка по кредиту – вариант улучшить собственный статус перед банком. Можно оформить договор по кредиту со страховкой, а после отказаться от неё в течение двух недель и вернуть комиссию. Такая хитрость законна Если банк рассматривает заявки клиентов, то можно попытаться оформить заявление с грамотным обоснованием личной просьбы для снижения процентной ставки.

Советы профессионалов

Специалисты Центра кредитования АТЛ рекомендуют собрать максимально возможный пакет документов для подачи в банк и учесть личную кредитную историю. Это максимально повысит Ваши шансы не только на одобрение заявки по кредиту, но и позволит претендовать на соглашение с самыми выгодными условиями.

Наша справка: Центр кредитования АТЛ — посредник между клиентами и банками в сфере потребительского кредитования. Организация работает, чтобы упростить процесс получения кредита. Обычно Вам необходимо изучить предложения банков и лично посетить каждый из них для подачи заявки. При этом Вы тратите массу времени и очень много усилий. Проще воспользоваться услугами наших специалистов, ведь они априори хорошо информированы и постоянно отслеживают кредитные продукты банков Беларуси. Это гарантирует Вам подбор наиболее оптимальной банковской программы. Офис компании в городе Пинске находится по адресу: ул. Ленина, дом 2, адресовать свои вопросы Вы можете по телефонам +375 29 837-00-11 и +375 44 700-81-81.

Кредит на рефинансирование –

вариант выхода из положения

Рассмотрим также ситуацию, когда Вас не устраивает размер процентной ставки по соглашению, которое было заключено год или более назад. Практически все банки Беларуси предлагают услугу особого рода. Это кредит на рефинансирование. Суть в следующем: если Вы когда-либо получали деньги в банке под проценты, то можете претендовать на помощь сторонней финансовой организации. Она выделит средства для того, чтобы Вы могли рассчитаться по прошлому кредиту. Само собой, при этом деньги Вы получите под новые проценты, но, скорее, всего, соглашение будет более выгодным. Важно лишь подобрать банковскую программу, которая окажется уместной и выгодной. Опять же, при возникновении острой необходимости обращайтесь к квалифицированной помощи финансовых специалистов.

Не стоит бояться!

Многие клиенты банков не принимают во внимание тот факт, что сегодня кредитно-финансовые организации ведут активную политику сотрудничества со своими партнёрами и заказчиками. Вам никогда не стоит бояться напрямую обратиться в банк и уточнить любую информацию по кредиту: размер процентной ставки, сроки по выплатам и так далее. Зная такие сведения, Вы всегда сможете заранее рассчитать сумму, которую должны вернуть банку, а, значит, будете осведомлены о собственных тратах на ближайшее время.

Вам на заметку

Отдельная тема – акции и особые предложения от банков. Нередко кредитно-финансовые организации оказывают своего рода дополнительные услуги для постоянных клиентов, которые не первый год активно сотрудничают с организацией. Это позволяет претендовать на снижение ставки по новому кредиту. Выгода – очевидна.

Резюме:

Всякий клиент банка в Беларуси имеет право претендовать на снижение процентной ставки по кредиту относительно действующих условий предложения. Главное – заблаговременно изучить суть вопроса и отметить для себя наиболее значимые факторы, а также выбрать самую подходящую программу кредитования. Не торопитесь принимать скоропалительных решений, а оценивайте разные предложения банков: сегодня в Беларуси достаточно кредитно-финансовых организаций, чтобы удовлетворить даже самые взыскательные запросы как частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса.