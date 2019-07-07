Модель поделилась фото своего декольте и получила много лестных слов. Но дело не в красивых формах

Источник материала: Tut.by

Модель из Австралии опубликовала фото своего декольте и собрала много лайков в Сети. Но дело не в ее красивых формах. Девушка готовится стать мамой, поэтому показала подписчикам, какие изменения могут происходить с телом во время беременности.

24-летняя Белль Лючия из Австралии поделилась фотографией в своем аккаунте в инстаграме, на которой она позирует в купальнике. Но внимание людей привлек не наряд девушки, а совсем другая деталь. На ее груди можно заметить множество вен, которые при просмотре фото сразу же бросаются в глаза.