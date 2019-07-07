«Не нужно стучать в двери и пропускать даму вперед». 10 ложных правил этикета, в которые мы до сих пор верим

Источник материала: Tut.by

Каждый воспитанный человек знает, что нельзя разговаривать во время еды и ставить локти на стол, всегда нужно использовать нож и вилку, стучать в двери, прежде чем войти… Но специалист по этикету Татьяна Гладкая уверяет, что многие правила, которым нас учат с детства, на самом деле неправильные. Давайте разбираться, где же бонтон, а где моветон.

Татьяна Гладкая / Фото: Анастасия Барщевская

Не болтать за столом

«Когда я ем, я глух и нем». Эту фразу знает назубок каждый воспитанный человек. Этому нас учили еще в детском садике, и сейчас малышам забивают голову такой глупостью. Ведь, по мнению большинства воспитателей и родителей, культурный человек не должен разговаривать во время еды, тем более — с набитым ртом.

Конечно, жевать и одновременно что-то рассказывать — некультурно. Однако разговаривать за столом не только можно, даже необходимо. И учить этому следует всех мальчиков и девочек, чтобы потом они могли поддержать приятную беседу за семейным столом, на празднике или официальном мероприятии. А не притворялись «глухими и немыми» потому что не могут двух слов связать. То есть с ранних лет нужно обучать детей искусству small talk. И вместо поговорки про «глух и нем» учить ребят выражению «за праздничным обедом я говорю и слушаю, согласно этикету».

А чтобы не разговаривать с набитым ртом, и детям, и взрослым нужно брать с тарелки маленькие кусочки еды, которые можно достаточно быстро прожевать и включиться в беседу.





Всегда пользоваться ножом и вилкой

Еще одно неправильное правило: воспитанный человек всегда пользуется ножом и вилкой. Это миф.

Нож используют, только если на тарелке есть три типа блюд: цельные куски мяса, крупные овощи и твердые сорта сыров. Или если эти продукты входят в состав блюда. То есть ножом разрезают твердые продукты. И никогда ножом не режут котлеты, тефтели, сосиски, омлеты и другие достаточно мягкие блюда. Чтобы их разрезать, можно использовать вилку или ложку.

А вот при использовании столового ножа нужно совершать движения только к себе. Двигать нож туда-сюда, как бы пиля что-то, — моветон.

Не ставить локти на стол

Это одно из самых жесткий правил, за нарушение которого детей даже по рукам бьют. Но почему это нельзя делать? Никто не объясняет.

Давайте прямо сейчас задумаемся и попробуем найти ответ. Грязные локти? Грязный стол? Нелогично, правда?





К гигиене это правило не имеет отношения. Все дело в традиции демонстрировать возраст и социальный статус за столом. Юным барышням и молодым людям всегда следовало проявлять сдержанность и степенность во время приема пищи: не размахивать руками, не болтать ногами и не ставить локти на стол. Но последний пункт — привилегия замужних дам и господ элегантного возраста. Ставя локти на стол, они могут продемонстрировать свое семейное положение с помощью обручального кольца и показать достаток с помощью других колец, часов, браслетов.

Поэтому по этикету ставить локти на стол все-таки можно, но только замужним дамам и статусным господам. Но делать это следует, только если стол не сервирован, при перемене блюд и когда уже подали кофе, чай или десерт. То есть когда на столе нет столовых приборов, иначе локти придется ставить на ножи и вилки, что, конечно, очень некультурно.

Всегда говорить спасибо

Также нас с детства учат говорить спасибо чуть ли не каждом шагу: ребенку дали конфету — скажи спасибо, взрослому уступили место — не забудь поблагодарить. Это правильно, но не всегда.

Например, в ресторане совсем необязательно говорить официанту спасибо каждый раз, когда он приносит меню, бокалы, убирает салфетку, меняет тарелку. Но обычно мы так и поступаем: спасибо, спасибо, спасибо…





Мы приходим в ресторан отдыхать, расслабляться, а не бить челом каждые 5 минут. Официант и другие работники ресторана просто выполняют свою работу, и делать они должны это достаточно незаметно, чтобы не отвлекать гостя.

Но сказать спасибо официанту обязательно нужно, если он сделал для вас что-то, что не входит в его прямые обязанности. Например, в ресторане курортного городка вы спросили, где выращивают виноград, из которого создано местное вино, и можно ли попасть на эти виноградники. Официант дал развернутый ответ — скажите спасибо.

Но помните, лучшее спасибо для официанта — чаевые.

Благодарить за визитку

Благодарить словесно за поданную вам визитку также не комильфо. Визитная карточка в деловом мире — это часть ритуала знакомства и представления. Мы же не говорим спасибо, когда кто-то назвал свое имя и должность. Визитка — это имя и должность в графическом варианте. И тот, кто дает вам карточку, заинтересован в сотрудничестве, хочет делать бизнес, зарабатывать деньги. Благодарить за деловую визитку не следует. Но если это личная карточка, тогда вполне допустимо сказать спасибо.

По этикету визитку подают всегда правой рукой лицевой стороной к человеку. Исключение — японцы, которые подают карточку двумя руками и сопровождают этот жест поклоном. Когда вам передали визитку, следует еще раз прочитать имя и должность вашего визави и сказать «рад/рада знакомству», «приятно познакомиться» и передать свою визитку.

Всегда стучать в двери

«Вас, что, стучать не учили?» Эту грубую фразу можно услышать часто и в самых разных учреждениях. И, казалось бы, культурный человек должен постучать, прежде чем войти. Но не всегда. Это правило не действует в деловом мире.



Фото: whittierdailynews.com

Стук в двери — предупреждение, что сейчас кто-то вторгнется в ваше личное пространство. Но все офисные двери, как и сами офисы, лишены персонализации и интимности. И когда мы стучим, мы заочно обвиняем человека, который находится внутри офиса, в том, что он там делает что-то такое, что не должны видеть посторонние. Однако ничего такого на работе делать нельзя. Значит, в двери рабочих кабинетов можно входить без стука.

Например, не нужно стучать, входя в бухгалтерию, в офис коллег, в офис, куда вы пришли забрать какую-то продукцию или получить услугу. Не нужно стучать даже в двери кабинета руководителя, к которому вы можете в течение дня обратиться по рабочим вопросам. В двери высокого начальства, куда нельзя попасть просто так, тоже можно входить без стука! Ведь секретарь уже предупредил о вашем визите. Зачем же предупреждать еще раз?

А люди, которые в деловой обстановке используют фразу «вас, что стучать не учили?», нарушают правила этикета. Да и в частной жизни это выражение не достойно употребления воспитанным человеком.

Обращаться на «Вы»

К невоспитанным мы всегда относим людей, которые «тыкают» незнакомым и малознакомым людям, представителям старшего поколения. Это правильно. Обращаться к человеку на "вы" нужно, если ему уже исполнилось 12 лет.

Но многие из нас впадают в крайности и в повседневной деловой или светской переписке всегда используют «Вы», а не «вы». Это ошибка, потому что «Вы» — это не просто уважение, это почтение! А также — признак строгого официоза. Более того, «Вы» — это дистанция и неравенство.





Выказываем ли мы почтение подрядчику, когда спрашиваете его в письме о стоимости услуг? Выказываете ли вы почтение администратору интернет-магазина? Выказываем ли мы почтение комментатору в социальных сетях и любому новому человеку, с которым у нас завязались деловые или бытовые отношения?

Нет! Мы проявляем уважение — и этого достаточно. Поэтому в обычной переписке лучше писать «вы».

«Вы» с большой буквы принято употреблять в письме официального, делового характера и в официальной документации, в отношении одного лица, занимающего высокий должностной или социальный статус. На «Вы» обращаются к королям и королевам, министрам, профессорам, руководителям предприятий.

Во всех остальных случаях употребляется местоимение "вы".

Всегда пропускать даму вперед

Это знает каждый джентльмен. Но знать — мало, хорошо еще и понимать нюансы.





Далеко не всегда даму нужно пропускать вперед. Это не стоит делать, если речь идет о темных, неизвестных помещениях. Например, если пара оказалась у дверей закрытого клуба, который находится в подвале старого здания, то первым в двери, конечно, должен пройти мужчина.

Также нужно поступать и в кафе или ресторане, если к столику вас не провожает официант. В этом случае джентльмен проходит в зал и предлагает даме выбрать столик. Дело в том, что история помнит период, когда в прокуренные трактиры девушки с низкой социальной ответственностью приводили гостей и вели их к столику или «за кулисы».

Если же администратор или официант встречают у входа в ресторан (что логично), тогда к столику проходят в таком порядке: официант, дама, джентльмен.

Интересная и запутанная ситуация сложилась с лифтом. Первые лифты, которые появились в конце 19 столетия, были достаточно опасными средствами передвижения. Поэтому джентльмены никогда не позволяли дамам заходить в лифт первыми, они брали возможный удар на себя. Ведь кабина действительно могла упасть, когда в нее кто-то входил. Сегодня лифты считаются относительно безопасными устройствами. Но все же это механизм, который ломается. Значит, фраза «только после вас» тут не совсем уместна.

Конечно, если мужчина пропускает женщину вперед, чтобы она вошла в лифт, — это не ошибка. Мужчина пытается быть вежливым. Но если джентльмен входит в кабину первым, особенно если лифт старый, знайте, он заботится о вашей безопасности.

А в деловой обстановке и вовсе нет гендерного разделения: в двери офисного лифта первым заходит тот, кто стоит ближе, и выходит также тот, кто находится ближе к дверям лифта.

Говорить «будьте здоровы!»

Когда кто-то рядом чихнул, вежливый человек скажет ему «будьте здоровы». Но далеко не всегда он будет действительно вежлив. Другу, члену семьи можно пожелать здоровья. Но коллегам и незнакомым людям не стоит. Чихание — это защитная реакция организма на вредное воздействие аллергенов, бактерий. Значит, здоровье человека под угрозой. Фраза «будьте здоровы» акцентирует внимание на возможном болезненном состоянии.

Поэтому лучше сделать вид, что ничего не произошло, и промолчать. Особенно если вы находитесь там, где нужно соблюдать тишину. Например, на лекции, в театре, в очереди в аптеке.



Фото: ihealthcast.com

Извиняться за чихание тоже не нужно. Опять же лучше сделать вид, что ничего не произошло и не акцентировать внимание на состоянии своего здоровья. Но, конечно, чихать следует соблюдая респираторный этикет: не на стоящего рядом человека, а в свой одноразовый платок.

Помогать даме нести сумку

Мальчиков с детства учат, что девочкам тяжело носить школьные рюкзаки и портфели и им нужно помогать. В детстве — да. Но во взрослой жизни это нужно делать, только когда речь идет о действительно тяжелых сумках формата унисекс. Например, это может быть дорожная, спортивная, хозяйственная сумка. Такую поклажу мужчина, конечно, может и должен предложить поднести.

Но никогда джентльмену не стоит брать в руки небольшую дамскую сумочку. Во-первых, она вряд ли настолько тяжела, что дама не может ее нести. Во-вторых, женская сумка почти всегда является дополнением образа и его акцентом. Зачем же разрушать ансамбль?

В-третьих, скромная дамская сумка в мужественных руках джентльмена смотрится нелепо и портит и его образ. Ей место в хрупких, но, конечно, сильных женских руках.