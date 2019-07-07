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Никаких блинов со сметаной. Сочетания, которых не должно быть в меню, если вы за ЗОЖ

08.07.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правда ли, что про обед из картошки и мяса лучше забыть, а меню планировать по принципу раздельного питания? Спросили у врача диетолога-эндокринолога Ольги Авчинниковой.


Фото: unsplash.com

— Сразу отмечу: не существует запрещенных сочетаний. Известные повара часто удивляют нас смелыми блюдами и новыми рецептами. Теория Шелтона уже давно канула в лету, хотя большое количество людей до сих пор верит в необходимость раздельного употребления углеводов и белков.

Наш желудочно-кишечный тракт прекрасно приспособлен для переваривания смешанной пищи. В поджелудочной железе вырабатываются ферменты, способные расщеплять и белки, и жиры, и углеводы, — поясняет врач.

А есть сочетания, которых лучше избегать, если не хочешь поправиться?

— Самым неблагоприятным сочетанием продуктов, которые «отражаются» на фигуре, являются рафинированные углеводы и насыщенные жиры. Примеры таких углеводов: мука, сахар, сиропы. Примеры продуктов с насыщенными жирами: сливочное масло, сливки и жирное мясо.


Источник: pixabay.com

Если разбирать на повседневном рационе, то вот неполезные примеры, которые часто встречаются в меню белорусов: батон и сливочное масло, блины со сметаной или сливочным маслом, мороженое, торты, батон с колбасой, пирожные, сырки, печенье и джемы со сметаной.

А вот вред картошки с мясом сильно преувеличен. Обед из отварного картофеля и нежирного мяса вполне имеет право на существование. Если это блюдо дополнить салатом из свежих овощей и зелени, то получится отличное сочетание.

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