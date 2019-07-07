«Больное старое чучело». Как новый образ Селин Дион показал, сколько агрессии в социуме к женщинам 50+

Источник материала: Tut.by

СМИ, а вместе с ними активные обсуждающие и осуждающие нашли очередную жертву: который день социальные сети перемывают косточки Селин Дион. Говорят, она выкарабкалась из депрессии, завела молодого любовника, сменила образ, начала светиться от счастья и — вуаля: ее готовы сжечь живьем, потому что то, как она выглядит сегодня, не соответствует общепризнанным нормам.

Эта тема не сдает позиций. Отличный наглядный пример — пост, сравнивающий редактора отдела моды Vogue и Меланию Трамп. Сопровождающая фотографию подпись гласит: «Слева — Линн Йегер, ведущая редакторша отдела моды „Вог“, которая в своих статьях постоянно разносит в пух и прах Меланию Трамп за ее „неправильный выбор“ одежды, обуви, сумочек, мужа и вообще внешнего вида. Кто не верит и подозревает, что это фейк, может сам погуглить».





Даже без дополнительного разъясняющего комментария всем должно быть понятно, кто именно на этом фото стильная красавица, а кто сумасшедшая тетка, фрик. Притом сам факт, что этот «фрик» может занимать подобную должность и, о боги, критиковать саму Меланию, кажется настолько невероятным, что нам предлагается усомниться и уйти гуглить. Комментирующие вполне ожидаемо называют редактора Vogue «бабулькой на лечении у психиатра», «придурком», «сбежавшей из зоопарка мартышкой».

Или вот, например, актриса Хелена Бонем Картер вместе с мамой. Недавно по сети гуляли фотографии прекрасного семейства с комментариями в духе «климактерические наряды», «старушечьи образы», «сумасшедшие тетки».





В нашем обществе существует четко сложившийся образ конвенциональной женственности, некая закрепившаяся за долгие годы норма.

(Мелания Трамп, кстати, как раз отличный пример той самой конвенциональной женственности и элегантности).

Женщин пытаются впихнуть в некие стереотипные рамки, одеть в красивое платье определенного фасона и поставить на высокий каблук. Женщине отказывают в праве выглядеть так, как ей хочется. Шаг вправо, шаг влево — и вот ты уже сумасшедшая тетка, которой плевать не только на себя, но и на нежные эстетические чувства окружающих.

— Да кто вам что навязывает? Ходите как хотите! — скажет кто-то.

Да вот без особых усилий можно набросать пару-тройку примеров — из мелькавшего недавно в новостях. В татарской компании объявили марафон женственности, пообещав женщинам премии за ношение юбок и платьев — таким образом руководство компании хотело скрасить работу сотрудников-мужчин.

Министр здравоохранения Японии заявил , что женщины должны ходить на работу в туфлях на высоком каблуке. Сотрудницы белорусских государственных аптек вынуждены носить короткие юбки и обувь на каблуке.

А сколько лет существуют телепередачи типа «Снимите это немедленно» или «Модный приговор», где женский внешний вид препарируют на весь белый свет, да еще и акцентируя внимание на том, что «в таком виде мужа-то вам не найти».

Особыми экспертами по теме внешнего вида женщин часто выступают мужчины. (А как иначе, для кого ж еще женщины-то одеваются?) Нередко можно увидеть, как мужчина выкладывает в сеть фото незнакомой «девушки из метро», подробно разбирая, что именно ей нужно с собой сделать, чтобы привлечь мужчину и выйти замуж.





Еще один интересный нюанс: как все эти нормы конвенциональной красоты резко меняются по достижении женщиной определенного возраста. Возвращаясь к Селин Дион, можно обратить внимание на то, в каком именно ключе идет обсуждение ее внешности:

Не нужно открывать старческие ноги.

Пора уже признать, что определенные фасоны — для определенного возраста.

Старушка явно не в адеквате.

Такое надо прятать — рехнулась на старости лет.

Зачем демонстрировать то, что некрасиво.

Болеет, наверное, чучело.













А Селин Дион, между прочим, всего-то пятьдесят один год, и ее наряды вполне себе вписываются в стандартные представления о «нормальной» женственности. Но получается, что к сорока-пятидесяти годам правила резко меняются, и теперь нас ожидает совсем другая норма — все скрывать, маскировать, драпировать и прятать.

Прятать, кстати, — еще одна важная тема, да. И даже вне контекста возраста.

— Неудачные ноги надо прятать, — говорила героиня «Служебного романа», снятого в 1977 году. А воз и ныне там. Одна моя знакомая, несмотря на сорокаградусную жару, носит вещи с длинным рукавом, потому что у нее «целлюлитные руки» и ей стыдно перед окружающими. Другая никогда не носит шорты и вообще все, что выше колена, потому что у нее «неидеальные ноги».

Мы продолжаем жить во власти странных стереотипов и шаблонов, падая в обморок от вида «старческих коленей», целлюлита и незакрашенной седины. С одной стороны, у нас якобы бодипозитив, а с другой, складывается впечатление, что агрессии по отношению к чужому внешнему виду становится все больше.

Когда мы уже, наконец, поймем, что понятие красоты — субъективно. Что нет никакого единого критерия «нормальности». Что угодить общественному мнению в любом случае невозможно: как бы вы ни выглядели, всегда найдутся недовольные, которые сочтут вас слишком худой или слишком толстой, одетой слишком вызывающе или слишком скромно, выглядящей слишком молодо или слишком старо. И что «болеет, чучело» — это вовсе не высказывание личного мнения, на которое «имею право», а обыкновенное хамство и нарушение чужих границ.