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Минсвязи выпускает почтовую марку «Слоним» из серии «Города Беларуси»

08.07.2019 09:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи выпускает почтовую марку «Слоним» из серии «Города Беларуси»
Белпочта

10 июля 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение почтовую марку «Слоним» из серии «Города Беларуси», сообщает РУП «Белпочта».

В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи № 9 Слонима Гродненской обл. будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».

Минсвязи выпускает почтовую марку «Слоним» из серии «Города Беларуси»
Фото: Белпочта

Слоним — город в Гродненской области, административный центр Слонимского района. Впервые летописный Услоним упоминается в Ипатьевской летописи под 1252 годом. В 1410 году Слонимская хоругвь участвовала в Грюнвальдской битве.

История города на реке Щаре неразрывно связана с родом Сапег, Огинских и Пусловских, имение («Альбертин») которых является одной из визитных карточек современного Слонима. В 10 километрах от города располагается Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь.

 

 
 
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В день выпуска почтовой марки в обращение в отделении почтовой связи № 9 Слонима Гродненской обл. будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
 
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