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В «Великом камне» появится бондовая зона

08.07.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это новый вид льготного режима, заимствованный у Китая.

В «Великом камне» планируется создать первую в Беларуси бондовую зону. Об этом заявил в интервью программе «Главный эфир» глава администрации индустриального парка Александра Ярошенко, пишет reform.by 



«Мы стараемся максимально учитывать обстоятельства и вводить какие-то новые для наших. Бондовая зона это очень хороший опыт КНР. Это существенным образом упрощает таможенные процедуры. В некоторых случаях они их даже отменяют. Возможность работать на территории, обустроенных одним резидентом нескольким резидентам, выстраивать технологические цепочки и использовать потенциал за пределами этой территории, ну я имею ввиду «Великого камня». Поэтому вот такой опыт, который мы перенимаем от наших китайских партнеров, опять же работа в режиме одна станция, другие положительные моменты мы стараемся максимально быстро эффективно внедрять. В Беларуси бондовая зона это первый опыт, которого пока нет ни у кого. И мы хотим это конкурентное преимущество использовать. Мы рассчитываем, что мы заложим проектирование и строительство здесь, но некоторые предприятия с нашей помощью уже активно прорабатывают, потому что это можно осуществлять в рамках одного проекта. И я надеюсь, что в этом году такие проекты, работающие в бондовой зоне будут», — сказал он.


Бондовые зоны появились в Китае в начале девяностых. Предприятия, работающие в них, могут вести вести международную торговлю, пользуясь режимом льготного налогообложения, которое включает три составляющие: частичное налогообложение, беспошлинная торговля, бондовый налог. Часто в таких зонах располагаются заводы, производящие товары из импортного сырья, ввозимого беспошлинно, которые затем экспортируются.

По словам Александра Ярошенко соответствующие законодательные предложения сделаны и поддержаны. Также администрация «Великого камня» по примеру ПВТ намерена добиться упрощения найма персонала в проекты парка.

В ходе прошедшего на прошлой неделе форума в «Великом камне» было зарегистрировано 11 новых резидентов, пять из которых являются компаниями с беларусским капиталом. Запланированный объем инвестиций — 60 млн долларов. Сейчас активную хозяйственную деятельность в парке уже ведет 12 предприятий.

«Мы уже ориентируемся на то, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы будем говорить о миллиардах инвестиций, миллиардах производства и миллиардах экспорта», — добавил Александр Ярошенко.
 
 
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Это новый вид льготного режима, заимствованный у Китая.
 
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