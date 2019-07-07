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В новом фильме со Сталлоне создатели перепутали столицу Беларуси

08.07.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американцы при создании фильма со Сталлоне в главной роли перепутали белорусскую столицу с эстонской. Речь идет о третьей части фильма «План побега». Это заметили пользователи соцсетей.



– Тут сообщает подписчик, что в фильме «План побега 3» … за Таллинн выдан микрорайон «Уручье»  Минска, – пишет Telegram-канал «Минск и минчанин».

На двадцатой минуте создатели фильма демонстрируют Таллин, на самом же деле на видеозаписи показывают один из районов белорусской столицы.

В фильме взломщик тюрем Рэй Бреслин берется разыскать похищенную дочь своего друга гонконгского бизнесмена и оказывается на территории одной из секретных американских тюрем «Пункт Дьявола».
 
Теги: Минск
 
 
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Американцы при создании фильма со Сталлоне в главной роли перепутали белорусскую столицу с эстонской. Речь идет о третьей части фильма «План побега». Это заметили...
 
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