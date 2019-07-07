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В новом фильме со Сталлоне создатели перепутали столицу Беларуси
Источник материала: Партизан
Американцы при создании фильма со Сталлоне в главной роли перепутали белорусскую столицу с эстонской. Речь идет о третьей части фильма «План побега». Это заметили пользователи соцсетей.
– Тут сообщает подписчик, что в фильме «План побега 3» … за Таллинн выдан микрорайон «Уручье» Минска, – пишет Telegram-канал «Минск и минчанин».
На двадцатой минуте создатели фильма демонстрируют Таллин, на самом же деле на видеозаписи показывают один из районов белорусской столицы.
В фильме взломщик тюрем Рэй Бреслин берется разыскать похищенную дочь своего друга гонконгского бизнесмена и оказывается на территории одной из секретных американских тюрем «Пункт Дьявола».
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Американцы при создании фильма со Сталлоне в главной роли перепутали белорусскую столицу с эстонской. Речь идет о третьей части фильма «План побега». Это заметили...
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