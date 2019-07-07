В новом фильме со Сталлоне создатели перепутали столицу Беларуси









– Тут сообщает подписчик, что в фильме «План побега 3» … за Таллинн выдан микрорайон «Уручье» Минска, – пишет Telegram-канал « Минск и минчанин».





На двадцатой минуте создатели фильма демонстрируют Таллин, на самом же деле на видеозаписи показывают один из районов белорусской столицы.





В фильме взломщик тюрем Рэй Бреслин берется разыскать похищенную дочь своего друга гонконгского бизнесмена и оказывается на территории одной из секретных американских тюрем «Пункт Дьявола».