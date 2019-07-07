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Эксперт: Отношения между ЕС и Россией находятся на одной из самых низких точек в истории
Источник материала: Партизан
Как экспертное сообщество может повлиять на выработку российской внешней политики.
Евросоюз профинансировал исследовательский проект о возможности экспертного сообщества в сфере международных отношений влиять на приятие решений правительством в России. В попытке понять роль научного сообщества в этой области доктор наук Катарина Качмарска из британского Университет Аберистуита исследовала отношения между учеными и политиками в России, пишет
В обзорной публикации «За кулисами российской внешней политики», где подводятся итоги двухлетней работы, отмечается, что «отношения между ЕС и Россией находятся на одной из самых низких точек в истории», «исправление ситуации будет гигантской задачей».
Исследователь считает, что «официальная риторика обеих сторон о партнерстве и сотрудничестве позволила «замести под ковер» многие проблемные аспекты», но «ни одна из причин, которые способствовали такому положению дел, не исчезает».
-- Обе стороны разочарованы друг в друге. Российские власти все больше и больше едины в восприятии ЕС как конкурента, а не партнера. В ЕС растет разочарование, связанное с реальными и предполагаемыми угрозами кибербезопасности, исходящими из России, - цитирует Катарину Качмарску
Автор приходит к выводу, что ЕС должен «поощрять диалог и академическое сотрудничество между европейскими и российскими учеными и студентами», так как «в долгосрочной перспективе это может способствовать укреплению плюрализма в российских политических дебатах».
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Как экспертное сообщество может повлиять на выработку российской внешней политики.
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