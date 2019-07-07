Астроном-любитель впервые заснял таинственный космический самолет Пентагона









X-37B — засекреченный американский военный проект, зачем он находится на орбите, точно не известно.





Ральф Вандерберг, астроном-любитель и фанат наблюдения за спутниками, давно охотится за X-37B. В последние несколько месяцев космический самолет Пентагона несколько раз ускользал от наблюдателя.





Вандерберг рассказал Space.com, что вычислить точную орбиту таинственного самолета удалось благодаря усилиям группы астрономов-энтузиастов. Собирая по кусочку наблюдения о перемещениях X-37B, Вандерберг смог предсказать место и время его появления, и подготовить фотосъемку.





На снимках, сделанных голландцем видны некоторые подробности конструкции.





«Самолет небольшой, и на таком расстоянии сложно получить детальный снимок, — говорит Вандерберг. — Но на фото видны форма носа, грузовой люк и хвост этого мини-шаттла».





X-37B является одним из самых засекреченных военных проектов нашего времени. И до недавнего времени о его внешнем виде можно было только догадываться.









Равно как и о его миссии на орбите. По данным американских СМИ космический самолет находится на орбите уже более 600 дней. За его вывод на орбиту отвечала компания SpaceX Илона Маска. 7 сентября 2017 года X-37B отправился в космос верхом на Falcon 9.





Вероятно, с разведывательным заданием, предполагают обозреватели, но скорее всего — не только с ним. В частности, на борту находится некое «научное» оборудование и «экспериментальная электроника». Такими размытыми формулировками отвечали представители Пентагона на все вопросы журналистов.





Из-за того, что руководители миссии не раскрывают всех ее деталей, некоторые эксперты допускают возможность испытания на борту X-37B секретного оружия.



