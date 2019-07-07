Подросток-велосипедист, который разбился в скейт-парке в Витебске, умер

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Напомним, 1 июля около 15 часов в скейт-парке возле Летнего амфитеатра десятиклассник катался на горном велосипеде и зацепился за рампу. Медики боролись за его жизнь почти целую неделю, но, к сожалению, спасти школьника не удалось.





СК проводит проверку по факту травмирования 16-летнего юноши.