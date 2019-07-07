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Подросток-велосипедист, который разбился в скейт-парке в Витебске, умер
Источник материала: Партизан
16-летний парень, который 1 июля упал с велосипеда и разбился в скейт-парке возле Летнего амфитеатра в Витебске, умер в больнице, сообщает
Фото: vk.com/typical_vitebsk
Напомним, 1 июля около 15 часов в скейт-парке возле Летнего амфитеатра десятиклассник катался на горном велосипеде и зацепился за рампу. Медики боролись за его жизнь почти целую неделю, но, к сожалению, спасти школьника не удалось.
СК проводит проверку по факту травмирования 16-летнего юноши.
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16-летний парень, который 1 июля упал с велосипеда и разбился в скейт-парке возле Летнего амфитеатра в Витебске, умер в больнице, сообщает «Витебский курьер».
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