Дожмет ли Путин Лукашенко на Валааме?

Президенты могут провести закрытые переговоры на острове Валаам на этой неделе. Об этом Znak.com сообщил информированный собеседник.





Предполагается, что встреча пройдет 11 июля. Ранее СМИ сообщали о том, что Лукашенко и Путина должны встретиться 18 июля. Для чего понадобилась дополнительная закрытая встреча двух лидеров на Валааме?





Владимира Мацкевича, это свидетельствует о том, что рабочие группы, которые были созданы для согласования позиций по союзному государству, так «ни до чего и не договорились», пишет "Завтра твоей страны" . По мнению философа и методолога, это свидетельствует о том, что рабочие группы, которые были созданы для согласования позиций по союзному государству, так «ни до чего и не договорились», пишет





- Или то, о чем они договорились, никак не устраивает Путина. Поэтому президентам приходится ликвидировать недоработки министров иностранных дел, рабочих групп, премьер-министров. Ну, и Россия продолжает оказывать давление на белорусского президента, который не сговорчив во многих вопросах. С другой стороны, Лукашенко пытается правдами-неправдами добиться от России смягчения налогового маневра и прочих неприятностей.









- Появились ли в руках Путина новые козыри для давления на Лукашенко?





- Если бы козыри появились, новых встреч не потребовалось бы. Они были бы просто предъявлены. Силовое давление или ультиматумы, от которых Лукашенко не мог бы отказаться, проходили бы в тишине, а не на таких интенсивных и частых встречах.





- Какой тактики Лукашенко будет придерживаться дальше?





- Нынешняя стадия белорусско-российских отношений – это торговля. Кто-то выдвигает одни требования, другой называет за них соответствующую цену, на эту цену не соглашаются, поэтому требования корректируются. На кону -- независимость и суверенитет Беларуси. Это нужно понимать и учитывать.