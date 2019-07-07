«В Армении с Лукашенко смеются. Шутят: ваш Лукашенко - лучший друг олигархов. Посольство Беларуси в Армении - единственное посольство, которое находится не в столице, а в селе Арынж, рядом с поместьем главного армянского олигарха Гагика Царукяна. Их дружба с Лукашенко больше чем дружба: Царукян недавно подарил Коле Лукашенко четырех белых львят, перед тем - 400-литровую бочку коньяка, а Лукашенко - выдал Царукяну орден. Царукян в Беларуси обладает различными бизнесами, но прежде всего - производством коньяков и алкогольных напитков.





Когда-то Лукашенко занимался борьбой с олигархами, а сейчас выращивает своих, или приводит олигархов из-за рубежа. В Сербии, Черногории, Боснии - все знают Лукашенко как главного друга олигархов братьев Каричей. Многие сербы действительно в отчаянии - раньше для них Лукашенко был эталоном правителя, который не берет взятки, и настоящим народным Батькой.





Сейчас нелюбовь к Каричам перенеслась на нелюбовь к Лукашенко. Каричам, которые сделали капитал во время правления Милошевича, это не мешает застраивать Минск Dana Mоllами и Капитал-центрами (новый офисный центр на месте Музея Великой Отечественной войны). Дружба с Лукашенко дает карт-бланш на все.









Лукашенко пытаются создавать имидж главного борца с коррупцией. В 90-е годы он разогнал всех богатых, которые отказывались поддерживать новоиспеченного диктатора. За рубежом оказались все влиятельные бизнесмены 90-х - Пупейко, Эфрон, Волк, Сманцер, Колосовский. Под флагом борьбы с коррупцией Лукашенко заберет «Коммунарку» и «Спартак» у Новикова, тот уедет в Штаты. Вместе с тем - это не мешало процветать всем олигархам, который присягнули на лояльность режиму - как белорусским, так и иностранным: Пефтиеву, Чижу, Шакутину, Гуцериевым, и другим.





Между большим бизнесом и Лукашенко существует неформальная договор - вы делаете все, что хотите, делитесь, и не лезете в политику. По такой схеме комфортно работать и Царукяну и Каричам, которые строили свои бизнес-империи в условиях авторитаризма», заключает журналист.



