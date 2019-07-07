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Звездная пловчиха Анастасия Шкурдай выиграла золото юниорского чемпионата Европы
Источник материала: Партизан
Это уже пятое золото в карьере белорусской пловчихи, завоеванное на юниорских чемпионатах.
Анастасия Шкурдай завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Казани по плаванию. 16-летняя брестчанка проплыла дистанцию 50 метров баттерфляем за 26,23, сообщает
Это уже пятое золото в карьере Анастасии, завоеванное на юниорских чемпионатах Европы.
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Это уже пятое золото в карьере белорусской пловчихи, завоеванное на юниорских чемпионатах.
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