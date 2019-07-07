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Это будет удар под дых: российские садоводы предлагают запретить импорт фруктов на 9 месяцев в году, ввести квоты или повысить ввозные пошлины

08.07.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские садоводы предлагают ограничить импорт фруктов в РФ.



Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края предлагает импортировать фрукты в Россию только во II квартале и увеличить ввозные пошлины на них. Союз "Садоводы Кубани" предлагает снизить НДС на плодово-ягодную продукцию до 10% и ввести тарифные квоты на яблоки, которые поставляются в Россию из третьих стран и ввозятся на основе прогнозного баланса спроса и предложения.

Письмо с просьбой рассмотреть запрет импорта фруктов в III, IV и I кварталах Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.

"Убедительно просим вас оказать содействие в проработке вопроса об ограничении импорта фруктов в III и IV кварталах и I квартале следующего года, а также в значительном увеличении ввозных пошлин на данную продукцию", - говорится в письме (копия документа есть у "Интерфакса").


Об этой инициативе также рассказал журналистам генеральный директор ООО "Сад-гигант Ингушетия" Замир Балкизов ("Сад-гигант" - крупный российский производитель яблок).

"Мы обращались к вице-премьеру с просьбой: на период продажи летних сортов, косточковых воздержаться от их ввоза. В России достаточно хорошие яблоки, достаточно косточковых", - сказал Балкизов.

"Россия сейчас является самым крупным в мире импортером яблок. Больше всего в Россию ввозят и ввозят из тех стран, откуда не должны были ввозить: с Украины, из Польши через Белоруссию, через Молдавию, через Грузию и Турцию", - добавил он.

Он ожидает, что совещание по этому вопросу состоится через месяц.
 
 
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