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Владимир Некляев: Кому нужны были эти салюты с фейерверками?

08.07.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кто виноват в гибели минчанки 3 июля.

Белорусский Следственный комитет задержал двух российских граждан, которые приехали показать «как в пушку заряд забивать». Русские это знают: «туго!». Так, как еще дядя поэта Лермонтова их учил. И примерно так, как началось следствие Следственного комитета.

Кстати, в Министерстве обороны Беларуси о том, как русские снаряды в пушки забивают, не слышали? В школе не учились? Поэтому с 2008 года только у русских снаряды для салютов с фейерверками покупают?

Но вернемся к следствию.

Поиск виновных в трагедии, в убийстве, в человеческой смерти начинается с вопроса: «Кому это выгодно, кому надо было?».

Вот и начнем с него: кому нужна была смерть белоруски на фейерверке в день, который назначилм «днем независимости» Беларуси? Задержанным представителям компании «Пиро-Росс»? Нет, они погибшую Наталью Николаевну, бабушку двоих внуков, знать не знали, а в компании «Пиро-Росс» неплохо зарабатывали.

Самой компании? Нет, она погибшую Наталью Николаевну знать не знала, а на продаже пиротехники Министерству обороны Беларуси неплохо зарабатывала.

Министерству обороны Беларуси? Нет. Министерство погибшую Наталью Николаевну знать не знало, а судя по тому, что закупки пиротехники в компании «Пиро-Росс» обходились дороже, чем в других, кто-то в Министерстве на откатах неплохо зарабатывал. Раз в год. На парадах с салютами и фейерверками в день, который назначили «днем независимости» Беларуси.

Как видим, этим путем мы никуда не пришли. Якобы нет виновных. Трагический случай.

В таком случае есть другой путь с другим вопросом.

Кому нужны были салюты с фейерверками, которые стали причиной трагического случая? Без команды того, кому они нужны, купило бы снаряды с фейерверками в компании «Пиро-Росс» Министерство обороны? Кому вообще все это нужно было: невразумительный «день независимости» 3 июля, который отменил праздник освобождения Минска от немецких захватчиков, парад с трибуной, на которой стоит главнокомандующий в неизвестной военному миру форме, что не мешает ему командовать в этой стране не только парадами, Министерством обороны, а всеми и всем? Кому это все нужно?!

Ответив на этот вопрос, Следственный комитет попросту выйдет на одного виновного в смерти Натальи Николаевны, бабушки двоих внуков. И отпустит двоих русских. Но следственный комитет этого не сделает. Ведь снаряд забит «в пушку туго!» А в «пушке» откаты.
 
Теги: Минск
 
 
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