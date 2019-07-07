Карлсен творит историю









По итогам 11-ти туров победу с 8 очками одержал действующий чемпион мира Магнус Карлсен. В последнем туре он победил француза Максима Вашье-Лаграва.





Эксперты отмечают, что Карслен показал на турнире свою лучшую игру и некоторые его партии войдут в историю шахмат.





В Загребе он победил также в турнирах по «блиц» и «рапиду».





Турнир 12-ти сильнейших гроссмейстеров мира продолжится в Париже, Сент-Луисе, Бухаресте, а финал состоится в Лондоне с 30 ноября по 10 декабря.