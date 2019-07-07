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Карлсен творит историю
Источник материала: Партизан
Определился победитель шахматного турнира «Grand Chess Tour» в Загребе.
По итогам 11-ти туров победу с 8 очками одержал действующий чемпион мира Магнус Карлсен. В последнем туре он победил француза Максима Вашье-Лаграва.
Эксперты отмечают, что Карслен показал на турнире свою лучшую игру и некоторые его партии войдут в историю шахмат.
В Загребе он победил также в турнирах по «блиц» и «рапиду».
Турнир 12-ти сильнейших гроссмейстеров мира продолжится в Париже, Сент-Луисе, Бухаресте, а финал состоится в Лондоне с 30 ноября по 10 декабря.
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Определился победитель шахматного турнира «Grand Chess Tour» в Загребе.
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