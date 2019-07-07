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Прокурор помог слонимчанке вернуть деньги за купленную на презентации посуду

08.07.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Слонимчанку Марию Соловьеву пригласили на презентацию бытовых товаров, где ей очень понравился пылесос. В придачу к пылесосу покупательнице пообещали в подарок скороварку, плиту и миксер. Однако радость женщины от покупки была недолгой, рассказывает «Газета Слонимская».

— Мне на презентации понравился пылесос. Спрашиваю, какая цена пылесоса, а мне говорят: мы потом вам скажем. Мне пояснили, что если я приобрету пылесос, то в подарок получу скороварку, плиту и миксер. Я так сразу обрадовалась… — рассказывает слонимчанка историю своей покупки. Женщина за товары заплатила 1000 белорусских рублей. Однако затем Марии Васильевне пришло письмо, в котором было указано, что она должна заплатить еще 1199 белорусских рублей.

— Я не знала, что делать… Плакала целую неделю. Это вот так народ обманывают, мошенники. Я давай звонить им, но никто не брал трубку. Затем я решила обратиться в прокуратуру. Прокурор Виталий Бабарика сказал мне написать им письмо с уведомлением, чтобы мне вернули деньги и забрали посуду, которую я у них приобрела, — рассказывает женщина.


Естественно, ответ на свое уведомление она не получила. После этого Мария Васильевна отправилась в милицию. По словам женщины, её там не сразу начали слушать.

— Я все чеки собрала и написала заявление в милицию. Меня сразу там не хотели слушать, но как только я сказала, что была в прокуратуре, так сразу у них ко мне отношение изменилось в лучшую сторону. После моего визита в милицию мне позвонили с той презентации и сказали, что приедут заберут посуду и вернут мне мои деньги. Я очень благодарна прокурору Виталию Бабарике. Хочу сказать ему огромное спасибо за то, что он мне помог вернуть мои деньги. И хочу предупредить народ, чтобы на подобные презентации не ходили и ничего там не приобретали, — отметила в завершение разговора слонимчанка.
 
 
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Слонимчанку Марию Соловьеву пригласили на презентацию бытовых товаров, где ей очень понравился пылесос. В придачу к пылесосу покупательнице пообещали в подарок...
 
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