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"Пошел ты в ж..пу, Володя": на грузинском ТВ обматерили Путина
Источник материала: Партизан
Ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта России Владимиру Путину. Текст
Гендиректор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает "такую тошнотворную брань в прямом эфире".
"При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но отметил, что канал считает недопустимой такую самодеятельность", - отмечается в сообщении.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, осудив данный выпуск программы на телеканале Рустави-2.
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Ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта России Владимиру Путину....
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