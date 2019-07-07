"Пошел ты в ж..пу, Володя": на грузинском ТВ обматерили Путина

Гендиректор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает "такую тошнотворную брань в прямом эфире".





"При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но отметил, что канал считает недопустимой такую самодеятельность", - отмечается в сообщении.





Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, осудив данный выпуск программы на телеканале Рустави-2.