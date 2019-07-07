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"Пошел ты в ж..пу, Володя": на грузинском ТВ обматерили Путина

08.07.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта России Владимиру Путину. Текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений, сообщает Эхо Кавказа.

Гендиректор телекомпании Рустави 2 Ника Гварамия осудил нецензурную брань в авторской программе Габуния. Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской, канал не поддерживает "такую тошнотворную брань в прямом эфире".

"При этом гендиректор подчеркнул, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина, но отметил, что канал считает недопустимой такую самодеятельность", - отмечается в сообщении.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили распространила заявление, осудив данный выпуск программы на телеканале Рустави-2.
 
 
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Ведущий авторской программы на грузинском телеканале Рустави-2 Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту страны-оккупанта России Владимиру Путину....
 
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