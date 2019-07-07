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Лукашенко и Путина ждут на Валааме 11 июля

08.07.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться 11 июля на острове Валаам на Ладожском озере недалеко от Санкт-Петербурга и провести закрытые переговоры, сообщает российское издание Znak.com со ссылкой на собственные источники.



«К этой дате монахов на острове просят подготовиться к визиту первых лиц», — рассказал один из собеседников.

Российская сторона надеется обсудить развитие так называемого Союзного государства.

О том, что лидеры двух стран запланировали поездку на Валаам, сам Александр Лукашенко рассказал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 21 июня в Минске. Судя по словам президента Беларуси, на остров они должны были поехать после VI Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 17-18 июля в Санкт-Петербурге.

«И уже когда у нас будет форум регионов на родине у вас, мы с ним поедем на Валаам молиться. И там дополнительно обсудим. Вот такой примерно был план», — сказал Александр Лукашенко 21 июня.

Последний раз президенты встречались в Минске 30 июня. Путин приехал на закрытие II Европейских игр.

Во время вручения верительных грамот послом Беларуси Владимиром Семашко на торжественной церемонии в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца 3 июля Владимир Путин вновь напомнил, что собирается встретиться с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 18 июля и обсудить «дальнейшее развитие тесных интеграционных связей».
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться 11 июля на острове Валаам на Ладожском озере недалеко от Санкт-Петербурга и провести закрытые переговоры,...
 
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